洲本支局長 岡信雄

昭和の風情漂う兵庫県の淡路島・洲本市中心部の商店街。

観光客やビジネスマンでお昼時ににぎわうのが、島の漁港で水揚げされた魚料理が売りの「しあわせ島ごはん まどみ」だ。

メインは刺し身と魚料理…タマネギ入りみそ汁も

運営会社社長の網城恵子さん（４９）はかつて、「地元のおいしい食材を、地元で手頃な値段で食べさせてくれるお店が少ない」と感じていた。そこで、夫で漁師の宗良さん（５１）らの力を借り、長らく閉じていた純喫茶を居抜きで使い、定食屋を始めた。

お品書きには、声に出すとちょっと幸せを感じられるメニューが並ぶ。一番人気は魚づくしの「おおよろこび定食」（１９８０円）。刺し身と日替わりの魚料理がメインで、小鉢三つに地元産米のつややかな白飯、特産のタマネギ入りのみそ汁がつく。

この日の刺し身はサワラ、ホウボウ、タチウオで、冬場の海でもまれて引き締まった身の舌触りやかみ応えの違いを楽しめた。日替わり料理のクロダイのムニエルは外側はパリッ、中身はふわっとしていてうまい。

ボリューム満点なのがお好みなら、「まんぷく定食」（３０８０円）がおすすめだ。漁師歴３５年の宗良さんが水揚げしたタイやヒラメのほか、島内の農家から持ち込まれた野菜も調理して提供する。

「地元食材８割以上で提供しているのが自慢」と恵子さん。勘定を済ませると、こんな言葉を残す客も少なくないとか。「おおよろこび定食をたべておおよろこびや」。食べて笑って、幸せもいただいた。

こちらもオススメ…バスクチーズケーキ

定食後のデザートには、手作りのバスクチーズケーキとドリンクのセット（５５０円）をいただいた。担当スタッフの先中美結さん（２１）は「しつこくない味。満腹でもおいしく食べてもらえます」とＰＲしていた。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

◇

国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。

しあわせ島ごはん まどみ

兵庫県洲本市本町５の２の２３

午前１１時開店、売り切れ次第終了。金、土曜は夜間（午後６時〜）も営業（ラストオーダー午後８時半）。第３木曜定休。

詳細はウェブサイトで。