少し大人な雰囲気のある言葉も入っています。頭を柔らかくして考えてくださいね。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ん
ふな□□
□□どれ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：よい正解は「よい」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「よい」を入れると、次のようになります。
よいん（余韻）
ふなよい（船酔い）
よいどれ（酔いどれ）
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)