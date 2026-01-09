空欄に入るひらがなを当てるクイズです。今回は、少し大人な雰囲気を感じる3つの言葉がテーマです。共通して入る「2文字」を当てるだけですが、意外とパっと思い浮かばないかもしれません。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

少し大人な雰囲気のある言葉も入っています。頭を柔らかくして考えてくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ん
ふな□□
□□どれ

正解：よい

正解は「よい」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「よい」を入れると、次のようになります。

よいん（余韻）
ふなよい（船酔い）
よいどれ（酔いどれ）

今回は「酔い」という状態にまつわる言葉がポイントでした。「ふな□□」から「船酔い」を連想するのが一番の近道だったかもしれません。心に残る「余韻」という美しい響きの言葉から、お酒に酔いしれる「酔いどれ」まで、同じ「よい」でも受ける印象がガラリと変わるのが面白いですね。

