À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¿Íºà¤ÎÂæÆ¬¤Ë´üÂÔ¡¡²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀè¶î¼Ô¤Î´ê¤¤¤Èº£¸å¤Î³èÆ°
¡¡¥ª¥é¥ó¥À2Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÖMVV¥Þ¡¼¥¹¥È¥ê¥Ò¥È¡×¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö½ÐÅç¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¡ÊÍø½Å¹§É×¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë¤Î¸½ÃÏ¼¹¹ÔÌò¤Ç¤¢¤ëÈÓÄÍ¹¸±û¤µ¤ó¤¬¡ÖÀ¾¥¹¥ÝWEB¡¡OTTO¡ª³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¼¥ß¡×¤Î¥¼¥ßÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ·ÐºÑÂç³Ø¶µ¼ø¤Î»ÔÀî·½Ç·²ð¤µ¤ó¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·È¤ï¤ë¼¡À¤Âå¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤¬°ìÃ×¤¹¤ë2¿Í¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¸½ºßÃÏ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ê¾¾ÅÄÃ£Ìé¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¡Ö½ÐÅç¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Íºà¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î²¤½£¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£25Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢MVV¥Þ¡¼¥¹¥È¥ê¥Ò¥È¤Î¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£1902Ç¯ÁÏÎ©¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤¬ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤À¡£
¡¡ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÆ°¤¤Ê¤É¤Îà»ñËÜ¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥àà¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÃË»ÒÂåÉ½¤Ï2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·È¤ï¤ëÂ¦¤ÎÀ®Ä¹¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡²¤½£¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë·È¤ï¤ë¿Íºà¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ëÆ°¤¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Íø½Å¤µ¤ó¤ÈÂ¾2Ì¾¤ÎÅê»ñ²È¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡×¤È¹Í¤¨¡¢ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö½ÐÅç¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤À¡£10·î¤Ë¤Ï¡¢MVV¥Þ¡¼¥¹¥È¥ê¥Ò¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMVV¡¡Maastricht¡¡Football¡¡HUB¡Ê¥Þ¡¼¥¹¥È¥ê¥Ò¥È¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ï¥Ö¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤¬±¿±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤ÏJ1¿À¸Í¤ä¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£»ÔÀî¤µ¤ó¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¥×¥íÌîµå¡¦Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤é¸ß¤¤¤Ë¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ÔÀî¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¶å½£¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡ÖBrew¡¡SAGA¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Öº´²ì¡×¡Êº´²ì¸©¼¯Åç»Ô¡Ë¤Î·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¡£¥¼¥ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¼õ¹ÖÀ¸¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ã¤¤ºÍÇ½¤¬ÈôÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖMVV¡¡Maastricht¡¡Football¡¡HUB¡×¤ÏÆüËÜ¤«¤é¤Î³¤³°±óÀ¬¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¹ñºÝÂç²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¥ª¥é¥ó¥À¡¢²¤½£¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢12·î¤Ë¡ÖBrew¡¡SAGA¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢µòÅÀ¤È¤¹¤ë²¤½£¤«¤é°ì»þµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤¬Ê¡²¬»Ô¤òË¬¤ì¡¢»ÔÀî¤µ¤ó¤ÈÂÐÃÌ¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï5ÉôÁêÅö¤Ë¤¢¤¿¤ëÃÏÊý¥¯¥é¥Ö¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÔÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶å½£¤«¤é²¤½£¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡ÖMVV¡¡Maastricht¡¡Football¡¡HUB¡×¤Î¥×¥é¥ó¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢»ØÆ³¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¥±¡¼¥¹¤Ç¤âËÜ¾ì¤Î¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤ÎÆ»¤ò¹¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤À¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ï¡ÖBrew¡¡SAGA¡×¤¬»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ë±óÀ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ë¡£ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÇ»¤¤ÂÎ¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤Æ30Ç¯¤¬²á¤®¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬ÄêÃå¤·¤¿¡£ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤È»ÔÀî¤µ¤ó¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÂæÆ¬¤À¡£»ÔÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ÇàÂè2¡¢Âè3¤ÎÈÓÄÍ¤µ¤óá¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½ÐÅç¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢º¿¹ñ²¼¤Î¹¾¸Í»þÂå¤ËËÇ°×µòÅÀ¤À¤Ã¤¿Ä¹ºê¤Î¡Ö½ÐÅç¡×¤¬Í³Íè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µòÅÀ¤È¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÆîÃ¼¤Ë¤¢¤ë¥Þ¡¼¥¹¥È¥ê¥Ò¥È¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ä¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢ÃÏÍýÅª¤Ë¤â²¤½£¤Î¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤«¤é±©¤Ð¤¿¤¯°ïºà¤¬¡¢²¤½£¤Ç¤â¤Ã¤È³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡½¡£¼ÒÌ¾¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤òÂÎ¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈÓÄÍ¤µ¤ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥ª¥é¥ó¥À¡¢²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¡£