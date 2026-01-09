昨年９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が、双子の生誕１００日を祝福した。

８日にインスタグラムで「双子生誕１００日記念 生まれて１００日 １００日生きました！すごい！おめでとう！」と喜びを爆発させた。「あっという間に！でも一日ずつ命が育つドキドキと共に！新生児の頃からするとめちゃくちゃ大きくなったー！首も座って ニコニコ笑ってよく寝て いつもママを見てるお兄ちゃんと抱っこ大好き弟くん 全然似てないけど最高にかわいいふたご生まれてきてくれてありがとう！これからいっぱい幸せに思い出つくろうね」と想いを述べた。

続けて「おじいちゃんおばあちゃんが双子にぴったりな袴を買ってくれました！お兄ちゃんがくすみブルー 弟くんが黄色と黄緑それぞれ似合う色が違うから面白い！ピッタリなカラーかわいい！」とつづって、袴を着た双子の姿や、１００日を祝う様子などをアップした。

最後に「お宮参りもお食い初めもまだちゃんとできてないから今月中にまた改めてちゃんとやりたいと思っています！記念と思い出作りは大切だものね いましかない瞬間を！」と明かし、「デコレーションのバルーン頑張って膨らませたんだ！チャッピーのデコレーションがすごすぎるけど１００日記念なのに１０００にされた」と締めた。

この投稿には「お母さんがんばりましたね」「いつ見ても可愛い」「ママの力は偉大」「ボブ似合う」などの声が寄せられている。