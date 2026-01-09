東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6699 高値0.6725 安値0.6682
0.6765 ハイブレイク
0.6745 抵抗2
0.6722 抵抗1
0.6702 ピボット
0.6679 支持1
0.6659 支持2
0.6636 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5752 高値0.5778 安値0.5738
0.5814 ハイブレイク
0.5796 抵抗2
0.5774 抵抗1
0.5756 ピボット
0.5734 支持1
0.5716 支持2
0.5694 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3864 高値1.3888 安値1.3851
1.3921 ハイブレイク
1.3905 抵抗2
1.3884 抵抗1
1.3868 ピボット
1.3847 支持1
1.3831 支持2
1.3810 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6699 高値0.6725 安値0.6682
0.6765 ハイブレイク
0.6745 抵抗2
0.6722 抵抗1
0.6702 ピボット
0.6679 支持1
0.6659 支持2
0.6636 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5752 高値0.5778 安値0.5738
0.5814 ハイブレイク
0.5796 抵抗2
0.5774 抵抗1
0.5756 ピボット
0.5734 支持1
0.5716 支持2
0.5694 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3864 高値1.3888 安値1.3851
1.3921 ハイブレイク
1.3905 抵抗2
1.3884 抵抗1
1.3868 ピボット
1.3847 支持1
1.3831 支持2
1.3810 ローブレイク