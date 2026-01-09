東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6699　高値0.6725　安値0.6682

0.6765　ハイブレイク
0.6745　抵抗2
0.6722　抵抗1
0.6702　ピボット
0.6679　支持1
0.6659　支持2
0.6636　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5752　高値0.5778　安値0.5738

0.5814　ハイブレイク
0.5796　抵抗2
0.5774　抵抗1
0.5756　ピボット
0.5734　支持1
0.5716　支持2
0.5694　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3864　高値1.3888　安値1.3851

1.3921　ハイブレイク
1.3905　抵抗2
1.3884　抵抗1
1.3868　ピボット
1.3847　支持1
1.3831　支持2
1.3810　ローブレイク