元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が9日までに、X（旧ツイッター）を更新。8日、昨年12月23日のポスト以来、16日ぶり、26年初となるX投稿で「今年は運命が動く年、決して運命には抗えない。1月13日に歴史は動く。すべては日本の未来のため」と、1月13日という日付を入れてポストした。13日は月曜日だが、成人の日で祝日。三崎氏は、何を予定しているのかは明らかにしていない。

三崎氏は25年11月21日に「来年の1月、日本社会に『革命』を起こします」と予告していた。「その発表できる日が、今は心の底から楽しみです」とつづり、「6年前の今頃、僕は人生のどん底にいました。全てを失い、絶望の中、踏ん張れたのは、皆のおかげです。あれから時間が経ち、やっと恩を返す時がきました。必ず社会が変わります。楽しみしていて下さい」とつづっていた。

三崎氏は今年初となる1月8日の投稿で、「今年は運命が動く年、決して運命には抗えない。1月13日に歴史は動く。すべては日本の未来のため」とポスト。続けて「SNSをしばらく更新していなかったのは、何かあったわけではありません。ご心配をおかけしました。ここ最近、信じられないような出来事が続き、自分の運命と向き合っていました」と、16日ぶりの更新となったことについて説明。「今年は、激動の一年になります。1月13日、既得権益へ正面から挑みます。これは日本の未来を守るための挑戦です」と記している。