・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝５７．７６ドル（＋１．７７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４４６０．７ドル（－１．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７４７１．６セント（－２４１．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５１８．００セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４６．００セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０４７．００セント（－５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３０２．３８（＋２．２２）

出所：MINKABU PRESS