８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５７．７６ドル（＋１．７７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４４６０．７ドル（－１．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７４７１．６セント（－２４１．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１８．００セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４６．００セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４７．００セント（－５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．３８（＋２．２２）
出所：MINKABU PRESS
