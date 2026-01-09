VoiceSterizeのノイズ除去設定画面

株式会社ブレインストームは1月6日（火）、収録音声の高品質化アプリ「VoiceSterize」を公開した。価格は1,500円。

VoiceSterizeは、収録した音声データのノイズ除去やラウドネス統一、テキスト化などが行えるMac用アプリ。ポッドキャストや動画制作、ゲーム開発、ナレーション編集などでの利用を想定している。

独自開発のノイズ除去機能「SpectralNoiseGate」では、音を周波数成分に分解して帯域ごとにノイズを識別することで、収録音声の補正を行なう。このほか音量を自動で最適化するLUFS正規化、True Peak対応のリミッター、OpenAIの音声認識モデル「Whisper」による文字起こし、複数ファイルのバッチ処理などが行える。ノイズ除去から文字起こしまで、すべての工程をローカル環境で完結でき、外部サーバーとの通信を一切行わない点も特徴の1つとなっている。

リミッター設定画面

AI/MLモデル：DeepFilterNet3/NoiseGate/Whisper 対応フォーマット：WAV/FLAC/OGG 対応OS：macOS 13.0以降 推奨動作環境：メモリ4GB以上