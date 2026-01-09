【牧 元一の孤人焦点】郄石あかり（23）の芝居は見ていて楽しい。表情を微妙に変化させることで多くの情報を言葉以上に発信している。顔の動きで、見る人を笑わせることも、泣かせることもできる。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の主人公・トキ役でそれは顕著だ。演出の村橋直樹さんに郄石の演技について尋ねた。

「自分一人で作り上げるのではなく周りの芝居をどんどん吸収し、そこから返していく芝居が魅力です」

それは「ばけばけ」の主役を決めるオーディションから既に発揮されていたという。

「オーディションで僕が別の役として予告なく急に乱入してアドリブで郄石さんとセリフを交わしたのですが、その時の彼女の反応が素晴らしくて、彼女の芝居をずっと見ていたいと思いました。だから、撮影が始まってからも、池脇千鶴さんや岡部たかしさん、小日向文世さん、寛一郎さん、北川景子さん、板垣李光人さん、吉沢亮さんたちの中に郄石さんが入ってどんな反応を見せてくれるのか楽しみにしながら演出して来ました」

撮影現場で郄石は驚くべき実力を見せた。

「相手が強い打球を放てば強い打球を返し、柔らかい打球を放てば柔らかい打球を返します。撮影現場では楽しいラリーが続いています。郄石さんがあの年齢でそんなラリーの中心にいて堂々としているのは凄いことです」

誰にでもできることではない。経験や技術があればできるというものでもないだろう。それを可能にするのはどんな資質なのか。

「役柄として反応しているのではなく自分として反応しているからだと思います。本人が『トキと私は似ています』と話しているように郄石さんの中にトキがいてトキの中に郄石さんがいる。トキとして生きているからこそ相手の芝居に自然に反応できる。トキの感情になって涙が止まらなくなることもあります。郄石さんは役になり切るというより自分の『部分』を使ってお芝居をしていると思います。だから役に嘘がなくリアリティーが出る。目が離せなくなる。この作品以外でもそうですが、役に対する共感力、役を自分に近づけていく力がとんでもない領域まで行っていると思います」

昨年12月26日放送の第65回でトキが橋の上で涙を流すシーンがあった。ここで見せた芝居は、これまでの撮影の中で特に村橋さんの胸に刻まれたものの一つだという。

「ヘブンと別れた後のトキの様子を描きたいと考えました。撮影前、郄石さんには『全て任せる。ずっと君のことを撮っている。カットをかけないので続けて』と伝えました。台本のト書きには『涙を流す』とは指定されていません。あれはトミー・バストウさんとの前の芝居を受けた芝居、言葉のやりとりではない芝居です。放送で流れたシーンは1分に満たないほどですが、放送で使用した郄石さんが涙を流すカットまで3分くらいかけました。郄石さんは瞬発的に気持ちを表現することもできますが、時間をかけると深い思いを表出することがあります。あのシーンを撮り終えた後、郄石さんは『なぜ泣いたのだろう…。そうか、私はヘブンさんのことが好きだったんだな』と話していました。これまでトキがヘブンと積み上げてきたものを表情だけで全て表してくれました」

1月9日放送の第70回で、トキとヘブンの結婚披露宴の核心場面が描かれた。そのシーンには郄石のほか、トミー・バストウ、池脇千鶴、岡部たかし、小日向文世、北川景子、板垣李光人、吉沢亮が顔をそろえた。ざさまざまな問題と感情が渦巻く複雑な展開があり、取り扱いを少しでも間違えれば爆発してしまいそうな緊迫感が、完成した影像に満ちていた。

「本番前にみんなで最初に芝居を合わせた時から郄石さんは気持ちを抑えきれない様子でした。彼女はリハーサルの段階から実際の放送で流れた芝居と同じテンションの芝居をして、それが圧巻だったので、すぐに本番に入った方が良いと思いました。あの芝居は彼女がトキの人生をしっかり生きて来たからこそできたもの、100％彼女自身の力で成し遂げたものです」

郄石は必要な芝居を完遂し、第70回は見る人の心を揺さぶり、この作品の神髄を感じさせる回となった。

「これからトキの年齢が少しずつ上がっていき、ヘブンとのさまざまな出来事があります。郄石さんはこれまで自分の『部分』を使って芝居をして来ましたが、これからは自分の人生で経験していないことも表現する必要があります。これまで通りやるのか、違う方向の芝居を作っていくのか、われわれで助けられることがあるのか、いずれにせよ、変わっていく面があるでしょう。朝ドラを見る楽しみ方のひとつとして『ヒロインの成長を見守る』という部分もあるので、そのあたりも楽しみにして頂ければと思います」

この先、第70回を超える回を見ることができるのか。

「それが最終回になるよう頑張ります」

最後まで郄石の芝居から目が離せない。

◆牧 元一（まき・もとかず） スポーツニッポン新聞社編集局文化社会部。テレビやラジオ、音楽、釣りなどを担当。