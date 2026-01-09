『機動戦士ガンダム』G.M.G.シリーズに「黒い三連星」の勇姿を再現できるセットが登場
メガハウスは、『機動戦士ガンダム』より「G.M.G. COLLECTION EX 機動戦士ガンダム ジオン公国軍 迫撃！ジェット・ストリーム・アタック」(12,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。
2026年7月発送予定「G.M.G. COLLECTION EX 機動戦士ガンダム ジオン公国軍 迫撃！ジェット・ストリーム・アタック」(12,100円)
ガンダムの世界観から兵隊、兵器、ビークル等に焦点をあてたシリーズとして、独自の世界観で人気の「GUNDAM MILITARY GENERATION(G.M.G.)」。今回のEX弾は、オデッサにてホワイトベースとガンダムを苦しめたエースパイロット小隊「黒い三連星」の勇姿を再現できるセット内容となっている。
付属する専用の腕組みパーツを使用することで威風堂々と並び立つ「黒い三連星」の勇姿を再現可能。また、ガイアの「俺を踏み台にしたぁ!?」の表情に加え、ドムのパイロットを彷彿とさせる白兵戦用のジャイアントバズーカも付属する。
『機動戦士ガンダム』中盤戦において、マチルダやアムロを追い詰めた「黒い三連星」の魅力が詰め込まれている。
(C)創通・サンライズ
