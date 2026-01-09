『原神』るかっぷシリーズに「楓原万葉」が登場【限定座布団付き】
メガハウスは、『原神』より「るかっぷ 原神 楓原万葉【限定座布団付き】」(5,390円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。
2026年11月発送予定「るかっぷ 原神 楓原万葉【限定座布団付き】」(5,390円)
見上げる見守る「るかっぷ」シリーズに、『原神』より「楓原万葉」が登場。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
「限定オリジナルミニ座布団」が付属しているのはプレミアムバンダイ限定となっている。
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.
