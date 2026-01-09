株式会社アイベックが運営する、出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」はこのほど、成人男性100人、女性100人の計200人を対象に行った「正月太り」に関するアンケート結果を公表した。



【調査結果】正月太りから体重が元に戻るまでの期間には個人差が

「正月太りを経験したことがありますか？」と尋ねたところ、男性は「毎年ある」（41人）、「何度かある」（48人）、「1度もない」（11人）で、女性は「毎年ある」（38人）、「何度かある」（54人）、「1度もない」（8人）となり、男女ともに「何度かある」が最多で、経験者は合計181人（男性89人／女性92人）となった。



正月太り経験者に「正月太りで増えた体重はどのくらいでしたか？」と聞いたところ、最多は「2kg」で、「どのくらいの期間で元の体重に戻りましたか？」については、最多は男女ともに「1カ月以内」という結果だった。



また、「正月太りを解消するために行ったことを教えてください」に関しては「運動量を増やした」、「食事制限をした」が上位。「ダイエット効果を感じた正月太りの解消法」の具体的な例として「毎日、仕事が終わった後に、スクワットやプランクなど自宅でできるトレーニングをしたのが効果的でした」（男性）、「毎日1時間歩いて、食事は脂質をカットしました」（女性）などがあった。



