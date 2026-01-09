焦がしバジルが決め手！ローソンご当地！うまいもん祭「ベル食品監修 チキンと野菜のスープカレー」

ローソで「ご当地！うまいもん祭」が開催されます。

北海道のソウルフードであるスープカレーが登場します。

調味料メーカーのノウハウが詰まった「ベル食品監修 チキンと野菜のスープカレー」が発売。

発売日：2026年1月13日(火)

税込価格：397円

販売エリア：北海道内のローソン店舗

北海道を代表する調味料メーカー「ベル食品」監修のスープカレーです。

1947年の創業以来培われてきた味づくりの技術が活かされています。

こだわりの味わい

スープは野菜とスパイスをじっくり炒め、味の決め手となる焦がしバジルを加えることで香り豊かに仕上げています。

具材には、鶏肉・ブロッコリー・にんじん・揚げたジャガイモ・かぼちゃを使用。

ごろっとした野菜とチキンが入った、食べ応えのある一品です。

ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」より、「ベル食品監修 チキンと野菜のスープカレー」の紹介でした。

