3層クリームとふわふわ生地！ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」暁パティスリーフルタブリュレット(いちご)
ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」のスイーツ部門に、注目のパティスリーが監修した商品が登場します。
こだわりが詰まった「暁パティスリーフルタ監修 ブリュレット(いちご)」が発売。
暁パティスリーフルタ監修 ブリュレット(いちご)
発売日：2026年1月12日(月)夕方頃
税込価格：399円
販売エリア：北海道内のローソン店舗
夕張郡長沼町に本店を構える「暁パティスリーフルタ」が監修したスイーツです。
同店ならではの技術と感性が光る、リッチな味わいのオムレットです。
スイーツの構成
ふんわりとしたオムレット生地の中には、ブリュレクリーム、カスタード、イチゴのホイップを贅沢に3層に重ねています。
さらに、甘酸っぱいイチゴのソースをプラス。
トッピングにはフリーズドライのイチゴと、ローストしたシュガーチップをあしらい、食感のアクセントも楽しめます。
ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」より、「暁パティスリーフルタ監修 ブリュレット(いちご)」の紹介でした。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 3層クリームとふわふわ生地！ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」暁パティスリーフルタブリュレット(いちご) appeared first on Dtimes.