3層クリームとふわふわ生地！ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」暁パティスリーフルタブリュレット(いちご)

ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」のスイーツ部門に、注目のパティスリーが監修した商品が登場します。

こだわりが詰まった「暁パティスリーフルタ監修 ブリュレット(いちご)」が発売。

暁パティスリーフルタ監修 ブリュレット(いちご)

発売日：2026年1月12日(月)夕方頃

税込価格：399円

販売エリア：北海道内のローソン店舗

夕張郡長沼町に本店を構える「暁パティスリーフルタ」が監修したスイーツです。

同店ならではの技術と感性が光る、リッチな味わいのオムレットです。

スイーツの構成

ふんわりとしたオムレット生地の中には、ブリュレクリーム、カスタード、イチゴのホイップを贅沢に3層に重ねています。

さらに、甘酸っぱいイチゴのソースをプラス。

トッピングにはフリーズドライのイチゴと、ローストしたシュガーチップをあしらい、食感のアクセントも楽しめます。

ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」より、「暁パティスリーフルタ監修 ブリュレット(いちご)」の紹介でした。

