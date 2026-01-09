山わさびがアクセント！ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」函館カール・レイモンのサンドイッチ
ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」に、函館の伝統あるブランドのベーコンを使用したサンドイッチが登場します。
素材の味を引き立てるアクセントを効かせた「函館カール・レイモンのベーコンレタスサンド」が発売。
函館カール・レイモンのベーコンレタスサンド
発売日：2026年1月13日(火)
税込価格：322円
販売エリア：北海道内のローソン店舗
ドイツの伝統製法によるハム・ソーセージ作りを行っている函館の老舗ブランド「函館カール・レイモン」のベーコンを使用。
本格的なベーコンの旨みをシンプルに味わえるサンドイッチです。
味のアクセント
味の決め手として「山わさび」を使用しています。
山わさびならではのツンとした辛味と爽やかな香りが、ベーコンの持つ深い味わいと脂の旨みを引き立て、さっぱりと食べ進められる大人の味わいです。
ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」より、「函館カール・レイモンのベーコンレタスサンド」の紹介でした。
