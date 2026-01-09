名物スポットの食材を使用！ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」きのこ王国 きのこ山菜そば

ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」のラインナップとして、地元の味覚を活かした温かいお蕎麦が登場します。

名物スポットの食材を使用した「きのこ王国 きのこ山菜そば」が発売。

きのこ王国 きのこ山菜そば

発売日：2026年1月13日(火)

税込価格：646円

販売エリア：北海道内のローソン店舗

北海道伊達市と仁木町にある農産物直売所「きのこ王国」とのコラボレーションメニュー。

同施設で栽培された、こだわりの北海道産きのこを贅沢に使用しています。

素材の魅力

具材には、なめこ・椎茸・しめじなどを使用。

きのこ特有の食感と香り、染み出した旨みを存分に楽しめます。

山菜も合わせ、寒い季節に心も体も温まる一杯です。

ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」より、「きのこ王国 きのこ山菜そば」の紹介でした。

