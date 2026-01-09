名物スポットの食材を使用！ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」きのこ王国 きのこ山菜そば
ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」のラインナップとして、地元の味覚を活かした温かいお蕎麦が登場します。
名物スポットの食材を使用した「きのこ王国 きのこ山菜そば」が発売。
きのこ王国 きのこ山菜そば
発売日：2026年1月13日(火)
税込価格：646円
販売エリア：北海道内のローソン店舗
北海道伊達市と仁木町にある農産物直売所「きのこ王国」とのコラボレーションメニュー。
同施設で栽培された、こだわりの北海道産きのこを贅沢に使用しています。
素材の魅力
具材には、なめこ・椎茸・しめじなどを使用。
きのこ特有の食感と香り、染み出した旨みを存分に楽しめます。
山菜も合わせ、寒い季節に心も体も温まる一杯です。
ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」より、「きのこ王国 きのこ山菜そば」の紹介でした。
