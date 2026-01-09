甘じょっぱいタレと半熟玉子！ローソン 北海道 ご当地！うまいもん祭「炭火香る帯広名物豚丼(半熟玉子のせ)」

北海道のローソンで開催される「ご当地！うまいもん祭」に合わせて、店内キッチン「まちかど厨房」から出来立ての味わいが楽しめる新作弁当が登場します。

帯広の名物を再現した「炭火香る帯広名物豚丼(半熟玉子のせ)」が発売。

【まちかど厨房】炭火香る帯広名物豚丼(半熟玉子のせ)

発売日：2026年1月13日(火)

税込価格：732円

販売店舗：北海道のまちかど厨房導入店(約590店：2025年11月末時点)

帯広名物として知られる「豚丼」をイメージしたお弁当です。

まちかど厨房ならではの、お店で炊いたふっくらとしたご飯を使用しています。

おいしさのポイント

メインの豚肉は、炭火の香ばしい風味が感じられる仕上がり。

醤油ベースの甘じょっぱいたれでしっかりと味付けされています。

トッピングされた半熟玉子を絡めることで、よりまろやかで濃厚な味わいを楽しめます。

ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」より、「炭火香る帯広名物豚丼(半熟玉子のせ)」の紹介でした。

