甘酸っぱいタレが食欲そそる！ローソン 北海道「ご当地！うまいもん祭」南蛮酊監修 ザンタレ弁当

ローソン北海道エリアの「ご当地！うまいもん祭」に、釧路町の人気食堂監修によるボリューム満点のお弁当が登場します。

ザンギにタレをかけた名物料理をイメージした「南蛮酊監修 ザンタレ弁当」がラインナップ。

ローソン 北海道「ご当地！うまいもん祭」南蛮酊監修 ザンタレ弁当

発売日：2026年1月13日(火)

税込価格：697円

販売エリア：北海道内のローソン店舗

1980年創業、釧路町にある人気食堂「南蛮酊(なんばんてい)」とのコラボレーション商品です。

同店の代名詞とも言える人気メニュー、ザンギに特製のタレをかけた「ザンタレ」をお弁当で再現しました。

商品の味わい

メインのおかずには、鶏モモ肉のザンギを使用。

そこに甘酸っぱい特製タレをたっぷりと絡めています。

ジューシーな肉の旨みとタレの酸味が絶妙にマッチし、ご飯が進む味わいです。

ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」より、「南蛮酊監修 ザンタレ弁当」の紹介でした。

