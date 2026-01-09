甘酸っぱいタレが食欲そそる！ローソン 北海道「ご当地！うまいもん祭」南蛮酊監修 ザンタレ弁当
ローソン北海道エリアの「ご当地！うまいもん祭」に、釧路町の人気食堂監修によるボリューム満点のお弁当が登場します。
ザンギにタレをかけた名物料理をイメージした「南蛮酊監修 ザンタレ弁当」がラインナップ。
ローソン 北海道「ご当地！うまいもん祭」南蛮酊監修 ザンタレ弁当
発売日：2026年1月13日(火)
税込価格：697円
販売エリア：北海道内のローソン店舗
1980年創業、釧路町にある人気食堂「南蛮酊(なんばんてい)」とのコラボレーション商品です。
同店の代名詞とも言える人気メニュー、ザンギに特製のタレをかけた「ザンタレ」をお弁当で再現しました。
商品の味わい
メインのおかずには、鶏モモ肉のザンギを使用。
そこに甘酸っぱい特製タレをたっぷりと絡めています。
ジューシーな肉の旨みとタレの酸味が絶妙にマッチし、ご飯が進む味わいです。
ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」より、「南蛮酊監修 ザンタレ弁当」の紹介でした。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 甘酸っぱいタレが食欲そそる！ローソン 北海道「ご当地！うまいもん祭」南蛮酊監修 ザンタレ弁当 appeared first on Dtimes.