無料の朝ライスバーも！ラーメンショップ マルキュー「1周年感謝祭」

サンライズキッチン（ラーメンショップマルキュー浜川崎店）、1周年感謝祭、2025年12月より随時の基本3要素に加え、無料の朝ライスバーや新メニューの展開を開始。

顧客への感謝を込めた新企画や、こだわりの新メニューがラインナップされます。

ラーメンショップ マルキュー「1周年感謝祭」

開催期間：2025年12月より随時実施

開催場所：ラーメンショップマルキュー浜川崎店

川崎市川崎区のラーメン店「ラーメンショップマルキュー(◯内にQの文字)浜川崎店」が、2025年11月にオープン1周年を迎えました。

これを記念し、顧客への感謝還元として「1周年感謝祭」を開催します。

第1弾から第3弾にわたり、新たな企画やメニューを続々と展開。

朝の活力となるサービスや、期間限定の味わいを楽しめます。

無料「朝ライスバー」

実施日時：月曜日〜金曜日(祝日除く) 7：00〜11：00

平日の朝限定で、無料の朝ライスバーが登場します。

店舗カウンター上に設置されたライスバーコーナーにて、セルフスタイルで温かいご飯を楽しめます。

お替り自由となっており、朝からしっかりと食事を摂りたい方に嬉しいサービス。

「ラーメンとライスの相性バッチリ！」の声に応え、朝の元気をチャージできます。

特製ワンタン麺

価格：1,000円(税込)

特製のワンタンを存分に味わえる一杯。

手包みワンタンの食感と、スープのハーモニーを楽しめます。

熟成白味噌ラーメン

価格：900円(税込)

北陸・富山県の味噌蔵から取り寄せた白味噌を主役にしたラーメン。

ほんのりと甘く、芳醇な香りが特徴です。

これからの季節にぴったりの、心温まる味わいに仕上がっています。

1周年を迎え、さらなる進化を続ける「ラーメンショップ マルキュー」。

無料の朝ライスバーやこだわりの新メニューなど、見逃せない企画が満載です。

お店で提供される新しい味わいとサービスに注目です。

ラーメンショップ マルキュー「1周年感謝祭」の紹介でした。

