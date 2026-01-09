「ベル食品」コラボ！ローソン 北海道「ご当地！うまいもん祭」らーめんや天金監修 正油ラーメンおにぎり

ローソンが北海道エリアで開催する「ご当地！うまいもん祭」に、北海道民のソウルフードとも言える味わいの「からあげクン」が登場します。

老舗メーカーのたれを使用した「からあげクン ベル成吉思汗(ジンギスカン)たれ味」がラインナップ。

からあげクン ベル成吉思汗(ジンギスカン)たれ味

発売日：2026年1月13日(火)

税込価格：298円

販売エリア：北海道内のローソン店舗

1947年創業の北海道を代表する調味料メーカー「ベル食品」とのコラボレーション商品です。

同社のロングセラー商品であり、北海道の食卓に欠かせない「成吉思汗(ジンギスカン)たれ」を使用。

旨みたっぷりの味わいに仕上げられた「からあげクン」です。

商品の特長

味の決め手となるのは、にんにくや生姜、玉ねぎなどの香味野菜の旨味がきいたしょうゆベースのたれ。

この特製たれの風味が、からあげクンのジューシーなお肉と相性抜群です。

慣れ親しんだジンギスカンの風味が手軽に楽しめる一品。

ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」より、「からあげクン ベル成吉思汗(ジンギスカン)たれ味」の紹介でした。

