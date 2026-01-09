京都府向日市の長岡京（７８４〜７９４年）跡で、南北５５・６メートル、東西７・６メートルの大型建物跡が見つかった。

府埋蔵文化財調査研究センターが８日、発表した。都の中心、長岡宮内で確認された建物のうち最も長大な規模で、都を造営した桓武天皇が政務を行った大極殿などを見下ろせる丘陵上にある。専門家は「天皇が利用した宮殿や役所だった可能性がある」としている。

建物跡は、宮の西端付近にあり、地面の穴に柱を立てる掘っ立て柱構造。柱穴は１辺１・３〜１・８メートルの方形で、天皇の住まいの内裏正殿などと同規模だった。穴の深さは１・２５〜１・９メートルほどで、内裏正殿より深く、背の高い建物だったと推測される。これまで長岡宮内では東西約３５メートルの建物跡が最長とされていた。

南北に長い建物では、平城京（奈良）の離宮「西池宮」跡で約８６メートルの建物跡が見つかっているが、礎石の上に柱を立てる構造だった。平城京では約４０メートルの馬の飼育施設跡も確認されているが、柱穴の規模は今回見つかった長岡宮の建物の方が大きい。

東西一対で建てられる「脇殿」も南北に長い特徴があり、京都大の上原真人名誉教授（考古学）は「今後、対になる脇殿などが出土すれば、天皇が離宮として使った建物群であった可能性が高まる。眺めが良い立地で、丘陵地を含む特異な長岡宮の構造を知る上で貴重な発見だ」と話す。