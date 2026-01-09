人気レースクイーンの央川かこ（31）が9日までに自身のインスタグラムを更新。ミニのタイトワンピ姿を披露した。

「オートサロン前に髪のメンテナンス 乾燥が気になってたから今回はリタッチとトリートメントにしてもらいました 三賀森さん今年もよろしくお願いします」と、きょう9日から3日間、千葉・幕張メッセで開催される「東京オートサロン 2026」に備えて、東京・吉祥寺の美容室に行ったことを報告。

ミニのタイトワンピ姿で脚を組んでいる写真をアップし、ハッシュタグで「吉祥寺美容室lic」「美容室」「吉祥寺」「トリートメント」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「良い感じですネ」「お美しいです。可愛いです。綺麗です」「とてもお綺麗で素敵です」「最高ですね」「スレンダーでセクシーで綺麗、かっこよくて色っぽい、カコちゃん本当に素敵です」などの声が寄せられている。

央川は、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。

公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB85・W58・H88。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。