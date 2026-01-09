『旅サラダ』松下奈緒、ハワイで印象一変…「私と言えばお肉！」 藤木直人＆勝俣州和もガチで好きな店を紹介
俳優・松下奈緒、藤木直人、タレント・勝俣州和が、10日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜 前8：00）で、ハワイ・ホノルルを旅する。
【写真】『旅サラダ』松下奈緒・藤木直人・勝俣州和のビーチショット
『旅サラダ』2026年最初の放送は、新春ハワイスペシャルで幕を開ける。旅サラダファミリーの松下、藤木、勝俣が、初の3人旅。多忙のなかスケジュールがそろった2日間で、わずかな時間でもハワイを最大限に楽しむ。三者三様のこだわりが詰まった「弾丸ホノルル満喫ツアー」となる。
まず一行が向かったのは、藤木が過去に家族で訪れて以来ファンだという老舗のマラサダ店。ポルトガル伝来の揚げパンをハワイ名物へと広めた名店で、人気メニューをテイクアウトする。さらに、勝俣が30年以上通っているという、行列の絶えないおにぎり専門店では、常時20種類以上のおにぎりから念願の味を手にし、カピオラニパークでピクニックを楽しむ。
昼食を楽しんだ後は、今回の宿であるラグジュアリーホテルへ。クラブラウンジで絶景を眺める癒しのひとときに、藤木は思わず「ここで半日ぼーっとしたい」と漏らす。その後は、ナイトマーケットでウクレレの演奏を堪能したり、大仁田美咲アナがきっと喜ぶ（？）お土産を探したりと大満喫する。
夕食は、松下が以前仕事で訪れてから忘れられなかったというステーキの名店を訪れる。普段のエレガントな印象とは一変、「私と言えばお肉！これを食べなきゃ帰れない！」とお茶目に宣言した松下は、650グラムの巨大Tボーンステーキを自前のカメラで連写撮影し「最高の景色です」と食いしん坊な一面を披露する。
2日目は、進化を続けるホノルルのトレンドをキャッチ。カラカウア通り沿いにあるショッピングセンターでは、ハワイ土産の新定番として注目されるマドレーヌを食す。さらに、倉庫街「カカアコ」で世界中のアーティストによる壁画を鑑賞。毎年大部分の壁画が入れ替わるため、今しか見られない特別なアートと聞き、3人も興味津々。また、2025年10月に空港まで延伸したばかりの高架鉄道「スカイライン」に乗車。無人運転の車窓から眺める、海と山が織りなす新しいホノルルの絶景にはハワイマニア一行も「ロマンスカーみたい！」と大興奮する。
