専用だから超簡単♡この時季あまりがちなアレ専用100均調理グッズ

今の時期、お正月用に買ったお餅があまって困ることがありますよね。そんな方に朗報です！ダイソーに行くと、いつもの切り餅がつきたて風のお餅に大変身するアイデアグッズをGETできます！￥110（税込）とプチプラなうえに、電子レンジで簡単に調理できるので買って損はないアイテムですよ。早速見ていきましょう♪

商品情報

商品名：もちレンジ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：幅8.9cm×奥行き19.9cm×高さ5.4cm

容量：200ml

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4905596171867

あまったお餅どうしよう…と悩んでいる方必見！ダイソーで便利な商品を見つけました♡

お正月用に買ったお餅。あまっているご家庭も多いのではないでしょうか。どうやって消費しようかな〜と悩んでいる方に朗報です！ダイソーに行くと、なんと電子レンジで簡単につきたて風のお餅が楽しめるアイテムがGETできるんです。

今回ご紹介するのは、その名も『もちレンジ』。角餅、丸餅兼用で使えるアイデアグッズで、お値段は￥110（税込）です。

使い方はパッケージにも記載されていますが、容器にも書いてあるのが嬉しいポイント。早速作っていきましょう♪

電子レンジで簡単にできる！ダイソーの『もちレンジ』

まずは容器にお餅を1つ入れ、水量目安ラインまで水を入れます。

湯切りフタにあるツメを容器に差し込んでしっかりとセットし、500Wに設定した電子レンジで加熱します。パッケージには約1分と書いてありましたが、筆者は合計で2分加熱しました。

ハンドル部分を持ってゆっくりと傾け、湯切り口からお湯を捨てます。その後、フタを下にして湯切りをすれば完成。フタはしっかり固定できているので、うっかりお餅を落としちゃった…なんてことが起きにくいのが◎

よくある切り餅が、ふわっふわのつきたて風のお餅に大変身。電子レンジで簡単に作れたので、もっと早く買えばよかったです…

お好みであんこやきな粉などをかければ、更にワンランク上の仕上がりに。あまっていたお餅を美味しくいただける良い買い物でした♡

今回はダイソーの『もちレンジ』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。