100均にまたスゴイの出てるよ！「使い捨て出来て気持ちいい！」「両面使えて無駄なし」

ダイソーをパトロールしていると、またまたスゴイお掃除グッズを発見しました。ただのメラミンスポンジかと思いきや、なんと片面にベロア素材のクリーナーが付いたまさに進化系のアイテム。両面を使って徹底的にヌメリのお掃除ができ、使い終わったらそのままポイッとできるのが◎詳しく見ていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ヌメリお掃除シート＋メラミン（落ち落ちV）

価格：￥110（税込）

内容量：8カット分

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480770666

使い捨てできる！ダイソーの便利なお掃除グッズをチェック

ダイソーをパトロールしていると、掃除グッズ売り場でまたまたスゴイものを発見しちゃいました！今回ご紹介するのは、その名も『ヌメリお掃除シート＋メラミン（落ち落ちV）』。スポンジにはミシン目が入っており、8カット分でお値段は￥110（税込）でした。

このピンク色の部分はマイクロベロアクリーナーとなっており、キズをつけにくく、浴槽のヌメリなどで効果を発揮するんだとか。スポンジは切り離して、水に濡らしてから使用します。

反対側の白い面はメラミンスポンジです。水栓金具のお掃除などに向いているそうですよ。早速使っていきましょう♪

両面無駄なく使える！ダイソーの『ヌメリお掃除シート＋メラミン（落ち落ちV）』

マイクロベロアクリーナーはソフトなベロア素材で、細かい繊維がびっしり付いている印象です。汚れをパワフルに絡め取り、ヌメリを擦り落とせるので重宝します。

メラミンスポンジ面は、一般的なメラミンスポンジと同じような使い心地。こびり付いた頑固な汚れをしっかり擦り落とせるのが嬉しいです。

今回はダイソーの『ヌメリお掃除シート＋メラミン（落ち落ちV）』をご紹介しました。

両面違った質感になったダイソーのプチプラお掃除グッズ。アイテムの進化が止まらないので、ダイソーさんの企業努力には脱帽します。

この商品は、水栓金具などのこまごましたパーツを磨いてから、洗面用品や排水溝などの汚れがひどい部分に使うと、両面を無駄なく使い倒せるのでおすすめです。また、そのままポイっと捨てられるから、気軽にお掃除できるのも魅力ですね。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。