100均にまたスゴイの出てるよ！「使い捨て出来て気持ちいい！」「両面使えて無駄なし」
商品情報
商品名：ヌメリお掃除シート＋メラミン（落ち落ちV）
価格：￥110（税込）
内容量：8カット分
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480770666
使い捨てできる！ダイソーの便利なお掃除グッズをチェック
ダイソーをパトロールしていると、掃除グッズ売り場でまたまたスゴイものを発見しちゃいました！今回ご紹介するのは、その名も『ヌメリお掃除シート＋メラミン（落ち落ちV）』。スポンジにはミシン目が入っており、8カット分でお値段は￥110（税込）でした。
このピンク色の部分はマイクロベロアクリーナーとなっており、キズをつけにくく、浴槽のヌメリなどで効果を発揮するんだとか。スポンジは切り離して、水に濡らしてから使用します。
反対側の白い面はメラミンスポンジです。水栓金具のお掃除などに向いているそうですよ。早速使っていきましょう♪
両面無駄なく使える！ダイソーの『ヌメリお掃除シート＋メラミン（落ち落ちV）』
マイクロベロアクリーナーはソフトなベロア素材で、細かい繊維がびっしり付いている印象です。汚れをパワフルに絡め取り、ヌメリを擦り落とせるので重宝します。
メラミンスポンジ面は、一般的なメラミンスポンジと同じような使い心地。こびり付いた頑固な汚れをしっかり擦り落とせるのが嬉しいです。
今回はダイソーの『ヌメリお掃除シート＋メラミン（落ち落ちV）』をご紹介しました。
両面違った質感になったダイソーのプチプラお掃除グッズ。アイテムの進化が止まらないので、ダイソーさんの企業努力には脱帽します。
この商品は、水栓金具などのこまごましたパーツを磨いてから、洗面用品や排水溝などの汚れがひどい部分に使うと、両面を無駄なく使い倒せるのでおすすめです。また、そのままポイっと捨てられるから、気軽にお掃除できるのも魅力ですね。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。