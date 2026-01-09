売り切れる予感しかないよ…！300円って本気なの？！もはや価格破壊の家電
ダイソーをパトロールしていると、価格破壊しているインテリアライトを発見しました。専門店泣かせなクオリティで、これが￥330（税込）でGETできるなんてスゴイ時代になりました…！USB式なので長時間の使用が可能。明るさも十分あり、とにかくキレイでお洒落なので、この機会にぜひチェックして♡
商品情報
商品名：ガーランドライト（10LED、結晶、USBタイプ）
価格：￥330（税込）
全長：185cm（コネクターを除く）
LED数：10個
LED間隔：15cm
電圧：5V／0.1A
コネクター形状：Type-A
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480438740
ダイソーをパトロールしていると、インテリアグッズ売り場でとんでもない商品を発見しました。今回GETしてきたのは、その名も『ガーランドライト（10LED、結晶、USBタイプ）』。USB式のガーランドライトで、お値段はなんと￥330（税込）でした。
ライトの形が雪の結晶のようで、100均商品とは思えないほど凝ったデザインですよね。LEDは15cm間隔で、10個付いています。
Type-AのUSBで給電するので、電池式と違って長時間の使用が可能です。早速使っていきましょう♪
寝室やリビングのデコレーションに！ダイソーの『ガーランドライト（10LED、結晶、USBタイプ）』
コネクター部分を除いて、全長185cmと長めな作りがGOOD。寝室やリビングなど、好きな場所をデコレーションできます。
筆者はカーテンレールに巻きつけてみました。「どうせ雰囲気作り用のライトだろう〜」と思って、光量はさほど期待してませんでしたが…真っ暗な中で点灯すると、むしろ眩しいほどに光ります。読み書きできるレベルではありませんが、6畳のお部屋が全体的にぼんやりと明るくなる印象。黄味のある柔らかな光がとてもキレイなので、おすすめですよ♡
今回はダイソーの『ガーランドライト（10LED、結晶、USBタイプ）』をご紹介しました。
価格破壊しているダイソーのインテリアライト。これは早々に売り切れる予感がするので、気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。