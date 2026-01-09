売り切れる予感しかないよ…！300円って本気なの？！もはや価格破壊の家電

ダイソーをパトロールしていると、価格破壊しているインテリアライトを発見しました。専門店泣かせなクオリティで、これが￥330（税込）でGETできるなんてスゴイ時代になりました…！USB式なので長時間の使用が可能。明るさも十分あり、とにかくキレイでお洒落なので、この機会にぜひチェックして♡

商品情報

商品名：ガーランドライト（10LED、結晶、USBタイプ）

価格：￥330（税込）

全長：185cm（コネクターを除く）

LED数：10個

LED間隔：15cm

電圧：5V／0.1A

コネクター形状：Type-A

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480438740

これ￥330（税込）って本気！？ダイソーでとんでもないインテリアグッズを発見

ダイソーをパトロールしていると、インテリアグッズ売り場でとんでもない商品を発見しました。今回GETしてきたのは、その名も『ガーランドライト（10LED、結晶、USBタイプ）』。USB式のガーランドライトで、お値段はなんと￥330（税込）でした。

ライトの形が雪の結晶のようで、100均商品とは思えないほど凝ったデザインですよね。LEDは15cm間隔で、10個付いています。

Type-AのUSBで給電するので、電池式と違って長時間の使用が可能です。早速使っていきましょう♪

寝室やリビングのデコレーションに！ダイソーの『ガーランドライト（10LED、結晶、USBタイプ）』

コネクター部分を除いて、全長185cmと長めな作りがGOOD。寝室やリビングなど、好きな場所をデコレーションできます。

筆者はカーテンレールに巻きつけてみました。「どうせ雰囲気作り用のライトだろう〜」と思って、光量はさほど期待してませんでしたが…真っ暗な中で点灯すると、むしろ眩しいほどに光ります。読み書きできるレベルではありませんが、6畳のお部屋が全体的にぼんやりと明るくなる印象。黄味のある柔らかな光がとてもキレイなので、おすすめですよ♡

今回はダイソーの『ガーランドライト（10LED、結晶、USBタイプ）』をご紹介しました。

価格破壊しているダイソーのインテリアライト。これは早々に売り切れる予感がするので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。