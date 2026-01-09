広島県らしさを感じる「1000円未満のお土産」ランキング！ 「イカ天瀬戸内れもん味」「かき醤油味付のり」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年12月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、広島県のお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、広島県らしさを感じる「1000円未満のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
同率2位：イカ天瀬戸内れもん味（まるか食品）／53票2位には、まるか食品の「イカ天瀬戸内れもん味」がランクインしました。瀬戸内産の爽やかなレモンの酸味と、イカ天の香ばしさが絶妙にマッチしたスナックです。広島県はレモンの生産量が日本一であり、その魅力を手軽に味わえる点が高い評価を得ています。パッケージも可愛らしく、おつまみや日常のおやつとしても人気で、幅広い層に支持される広島の新しい定番土産といえるでしょう。
回答者からは「広島といえば瀬戸内レモン！その爽やかな風味をサクサクのイカ天で楽しめるこのお菓子は、まさに広島らしさ満点のお土産です。レモンの酸味とイカの旨みが絶妙にマッチしていて、一度食べると止まらなくなる美味しさ。おつまみにもおやつにもぴったりで、手軽な価格ながらインパクトもあり、話題性も抜群です。広島の味を気軽に楽しめる、ちょっとユニークで印象に残るお土産としておすすめです」（40代女性／滋賀県）、「瀬戸内レモンは名物だし、レモンの酸味とサクサクの食感がいい」（40代女性／神奈川県）、「瀬戸内レモンの爽やかな酸味がしっかり感じられ、広島らしさが一口で伝わるお土産だと思います。おつまみにもおやつにも使え、手軽で買いやすい価格帯なのも魅力です。地元感と親しみやすさのバランスが良い商品です」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
同率2位：かき醤油味付のり（広島海苔）／53票同率2位は、広島海苔の「かき醤油味付のり」です。広島の名産である牡蠣の濃厚な旨みを凝縮した「かき醤油」で味付けされた高級海苔。パリッとした食感とともに広がる磯の香りと、甘辛い醤油の味わいは、ご飯のお供としてだけでなく、お酒の肴としても絶品です。1000円未満という手頃な価格ながら、広島の海の幸を存分に感じられる実用的なお土産として選ばれています。
回答者からは「広島の特産である牡蠣や海苔を使った味付けが広島らしさを感じさせるからです」（20代女性／大阪府）、「広島名産の牡蠣エキスを使っていて美味しいから」（20代女性／神奈川県）、「牡蠣の旨味を生かしたかき醤油味付のりは、広島らしさを強く感じられる商品です。ごはんのお供として日常的に使えるため実用性も高く、観光土産感が強すぎないのも魅力です。食文化としての広島を伝えられる点で、『広島県らしさ』を感じるお土産として適していると思います」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
1位：牡蠣まるごとせんべい（マルイチ商店）／84票1位に輝いたのは、マルイチ商店の「牡蠣まるごとせんべい」でした。広島県安芸津産の牡蠣を、贅沢に一粒まるごと乗せて焼き上げたせんべいです。ベースとなる生地にはジャガイモを使用しており、牡蠣の濃厚な風味とサクサクとした食感の対比が楽しめます。見た目のインパクトも抜群で、まさに「広島らしさ」を象徴する一品。牡蠣の旨みが凝縮された本格的な味わいは、贈り物としても大変喜ばれます。
回答者からは「広島といえば牡蠣！甘いものが苦手な人にも喜ばれるので」（50代女性／奈良県）、「広島といえば牡蠣というイメージが強く、牡蠣をまるごと使ったせんべいは広島ならではの特産品を活かした商品。瀬戸内海の恵みを感じられ、他の地域では味わえない独自性がある。パッケージからも海産物の産地である広島らしさが伝わってくる」（60代男性／大阪府）、「牡蠣の旨味がそのまませんべいになっていて、広島の海の幸を手軽に楽しめるから」（40代女性／鹿児島県）といった声が集まりました。
(文:坂上 恵)