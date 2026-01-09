Matt、年末年始はメキシコで豪華旅行！ 「プライベートジェットの直射日光が暑すぎて溶けそうだった」
タレントのMattさんは1月7日、自身のInstagramを更新。年末年始をメキシコで過ごしたことを報告し、写真や動画を公開しました。
また「予想以上に過ごしやすい気候でしたがプライベートジェットの直射日光が暑すぎて溶けそうだった」とも。宿泊地だけでなく、移動手段もとても豪華です。
この投稿には、沖田さんが「最高に楽しかったああああ ありがとう 次回もまたお世話よろしくねwww」とコメント。また、ファンからも「スカイブルーのお色がとてもマットさんにお似合いです」「機内でも紫外線対策すごいですね！」「大開脚ありがとう」などの声が寄せられました。
「海が本当に綺麗すぎて心洗われました」Mattさんは「2025-2026 年末年始は初のメキシコで過ごしました」とつづり、18枚の写真と2本の動画を投稿。フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加さんとメキシコで過ごしたようです。「海が本当に綺麗すぎて心洗われました」とあるように、エメラルドグリーンの美しい海が写っています。
「プライベートジェットでメキシコへと向かっております」1日の投稿で「皆様、明けましておめでとう御座います」「今回の年末年始はお友達と海外におりまして！ 今朝までLA、そしてただいまプライベートジェットでメキシコへと向かっております」と報告していたMattさん。ファンからは「本年もセレブ？ 美男子」「今日もお人形さんの様に美しい」といった反応が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)