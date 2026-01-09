6日は今井、7日は岡本の入団会見に同席したボラス氏

毎シーズンオフに巨額契約が誕生するメジャーリーグ。このオフもFA市場では札束が飛び交い、さらに日本球界からも多くの選手が海を渡った。その中で大忙しだったのが、敏腕代理人として知られるスコット・ボラス氏。このオフも巨額契約を何件も成立させている。

新年に入り、今井達也投手と岡本和真内野手の契約が決まった。今井は5日（日本時間6日）にアストロズ入団会見を行い、岡本は6日（同7日）にブルージェイズ入団会見に臨んだ。約2000キロの距離が離れるヒューストンとトロント。2人の隣にいたのが、まさにボラス氏だ。

ボラス氏はこのオフも多数のクライアントを抱え、今井はベース契約3年5400万ドル（約85億円）に加えて2つのオプトアウト、岡本は4年6000万ドル（約94億円）の好待遇を引き出した。岡本と同じブルージェイズにはこのオフ、パドレスからFAとなっていたディラン・シーズ投手が加入。7年2億1000万ドル（約329億円）のメガディールを30歳右腕にもたらした。

他にもオリオールズ入りした大砲のピート・アロンソ内野手は5年1億5500万ドル（約242億円）、ブレーブスと再契約したキム・ハソン内野手はアスレチックスからの巨額オファーではなく、あえて1年2000万ドル（約31億3900万円）の契約にまとめ、今季で評価を高める作戦をとっている。しかも、ボラス氏の抱えるクライアントには、カイル・タッカー外野手やアレックス・ブレグマン内野手ら、まだまだ大物揃いだから驚きだ。

メジャーリーグの代理人には、手数料として契約額の3〜5％が相場として入るとされている。ボラス氏は少なく見積もっても契約総額4億9900万ドル（約781億円）を動かしており、仮にエージェントフィー3％で計算すると、少なくとも1497万ドル（約23億4300万円）以上は稼いでいることになる。タッカーらの大型契約をまとめ、ボラス氏は“バラ色のオフ”を謳歌するだろうか。（Full-Count編集部）