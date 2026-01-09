ÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬¥«¥ó¡¦¤Ø¥¦¥©¥ó¤ÎÆüËÜ¸ì¥»¥ê¥Õ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¡ªÊ³Æ®Ãæ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ú¡Ö¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÁÎø¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤¬¤¦¡Á¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¥Æ¥ìÅì¤Î¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ïµ×¡¹¤È¤Ê¤ë¥Ô¥å¥¢¡¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ö¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÁÎø¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤¬¤¦¡Á¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î12Æü(·î)¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¼ç±é¤ËÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¥«¥ó¡¦¤Ø¥¦¥©¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äºàÎÁ¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ÈÌ£¤Ï°ã¤¦¡×ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¡¢¹ñÀÒ¤Î°Û¤Ê¤ë2¿Í¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
ÀÖÁ¿¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç³Ø±ØÅÁ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âºÃÀÞ¤·¡¢¾®ÎÁÍýÅ¹¤ÇËèÆü¥Ð¥¤¥È¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÄ¹Ã«Âç²Ï¡£°ìÊý¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á´Ú¹ñ¤«¤éÎ±³ØÃæ¤ÎÂç³Ø±¡À¸¥Ñ¥¯¡¦¥ê¥ó¤ò¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤¬±é¤¸¤ë¡£
¹ñ¤äÊ¸²½¡¢°é¤Ã¤¿´Ä¶¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ°ú¤«¤ì¹ç¤¦Âç²Ï¤È¥ê¥ó¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¿®Íê¤·¡¢°¦¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ã¤¤¤Ë¿´¤¬ÍÉ¤é¤®¤Ê¤¬¤é¤âÁê¼ê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤â¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢Á°¤ò¸þ¤¯¥Ô¥å¥¢¡¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢ÀÖÁ¿¤È¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤Î2¿Í¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤ä»£±Æ¸½¾ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡Ö¿©¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤º¡¢ËÜºî¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤
ÀÖÁ¿¡ÖÃúÇ«¤Ê¿´¾ðÉÁ¼Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç²Ï¤È¥ê¥ó¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÈËÍ¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ù¥¿¤ÊÅ¸³«¤â¹¥¤¤Ç¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¹â¤¤¾ì½ê¤Î²ÙÊª¤ò¼è¤ë¤È¤¤Ë¡Ø²¶¤¬¤ä¤ë¤«¤é¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥¥å¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤ê¡¢¤È¤¤á¤¯¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥ó¥«¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡¢¤É¤³¤«¥ê¥¢¥ë¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£»ä¤ÏÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢´î¤Ó¤ÈÆ±»þ¤ËÉÔ°Â¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥ó¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¤¦¤Þ¤¯±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤´¼«¿È¤ÎÌò¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¡¢¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¼ê±þ¤¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÖÁ¿¡ÖÂç²Ï¤Ï¸µ±ØÅÁÁª¼ê¤Ç¡¢Âç¤¤ÊºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¥Õ¥¿¤ò¤·¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤á¤º¤Ë¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¥ê¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Âç²Ï¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬°ì¤Ä¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ïº£¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥â¥Æ¤Ê¤¤Ìò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç(¾Ð)¡£Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤Ï¿·Á¯¤Ç¤¹¤·¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡Ö¥ê¥ó¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÄ¾¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢»ä¤Ï¥ê¥ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇ¯Îð¤Îº¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¡©¤È¹Í¤¨¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤ëºÝ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¼«¿È¤ËÁÇÄ¾¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¸½¾ì¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÖÁ¿¡Ö¾®ÎÁÍýÅ¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢3Ç¯´ÖÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊñÃú¤µ¤Ð¤¤ä¼êºÝ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¡¢ÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÌÌ¼è¤ê¤äÈé¤à¤¡¢Çö¤¯ÀÚ¤ëÎý½¬¤äÀéÀÚ¤ê...¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÄÌ¤ê¤ÎÊñÃú¤Î»È¤¤Êý¤òÀèÀ¸¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ó¥Ñ¤ò´¬¤¯Îý½¬¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¡¢ÉáÃÊ¤ÏÎÁÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÎÁÍý¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Àö¤¤Êª¤¬ÌÌÅÝ¤Ç¡£ÀÎ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç°ìÀ¸Ê¬¤Î»®Àö¤¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó(¾Ð)¡×
¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡ÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤·¤Æ¤âÈ¯²»¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¸½¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ÇÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
ÀÖÁ¿¡ÖËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¥Ø¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ï¤È¤Æ¤â¤ª¾å¼ê¤Ç¤¹¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢Êì¹ñ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥»¥ê¥Õ¤Ç¤ª¼Çµï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡Ö¤¤¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
ÀÖÁ¿¡ÖËÍ¤â¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÃ±¸ì¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤¬´Ú¹ñ¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º¤¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡Ö¤Ç¤âÀÖÁ¿¤µ¤ó¤â¤É¤ó¤É¤ó´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×
ÀÖÁ¿¡ÖËÍ¤Ï¡Ø¥¯¥Ë¥Ã¥«(그니까)¡Ù¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×
¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡Ö¾å¼ê¤Ç¤¹¡ª¡×
ÀÖÁ¿¡Ö¡Ø¤½¤¦¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Á¡¼¥à¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡Ø¥¯¥Ë¥Ã¥«¡¢¥¯¥Ë¥Ã¥«¡Ù¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
¡½¡½2¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢ÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÖÁ¿¡Ö´ÆÆÄ¤Î»×¤¤ÉÁ¤¯²è¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë´ÆÆÄ¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ...¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤³¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¡Ù¡Ø¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡Ù¤Ê¤É¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡Ö´ÆÆÄ¤µ¤ó¤¬¤è¤¯¡Ø¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤è¤¤è¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ø¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â¤½¤ì¤«¤é¤¿¤Þ¤Ë¡Ø¤è¤¤è¤¡Ù¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
¡½¡½¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø¥¥ó¥Ñ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹
ÀÖÁ¿¡Ö¥¥ó¥Ñ¤ò¤¤¤ÄºÇ½é¤Ë¿©¤Ù¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â°Õ³°¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¡£º£²ó¥¥ó¥Ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤è¤ê¤â¶ñºà¤¬¤®¤Ã¤·¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¤¿¤¯¤¢¤ó¤Ï¸ýÅö¤¿¤ê¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡Ö¥¥ó¥Ñ¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤è¤¯¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤¬Ä«Áá¤¤¤È¤¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
ÀÖÁ¿¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¤ª¤Ë¤®¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡Ö¤Ï¤¤¡£¶ñ¤â»÷¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¸«´·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÀÖÁ¿¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¹¥¤¤Ê¶ñ¤Ï¡©¡×
¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡Ö»ä¤Ï¥Ä¥Ê¥Þ¥è¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½·àÃæ¤Ç¡¢¥ê¥ó¤Ï°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ëÃæ¡¢Âç²Ï¤Îºî¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¿´µß¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶ìÏ«¤·¤¿Ãæ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¿©¤ÙÊª¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÖÁ¿¡ÖËÍ¤Ï·ã¿É·Ï¤Ç¤¹¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿Æü¤ä¡¢»Å»ö¤Î»³¾ì¤ò±Û¤¨¤¿¤È¤¤Ë¥¬¥Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¥Ð¡¼¥Ã¤È´À¤ò¤«¤¯¤È1Æü¤¬¤¹¤´¤¯ÁÖ²÷¤Ë½ª¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¤âÏ¯ÆÉ·à¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤¹¤°·ã¿É¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Ã£À®´¶¤È¶¦¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡Ö»ä¤Ï¥Ç¥¶¡¼¥È¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡£´Å¤¤¤â¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸µµ¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤è¤¯¾Æ¤Ä»¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤è¤¯°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¥Á¡¼¥º¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¾Æ¤Ä»¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡ÖÂç²Ï¤È¥ê¥ó¤Î´Ø·¸À¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ò°ìÈÖ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÖÁ¿¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤ä¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊª»ö¤ÎÅÁ¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÃúÇ«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó´·¤ì¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÁÇÄ¾¤Ê´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
