大リーグの年俸調停回避期限日となった８日（日本時間９日）、タイガースが２年連続サイ・ヤング賞のタリク・スクバル投手と合意に達しなかったと、ＵＳＡトゥデー紙のＢ・ナイチンゲール記者がＸで伝えた。

「きょうの交渉では、合意に達しなかった。両者は、今月末に行われる調停委員会のヒアリングまでに、合意することは可能。しかしながら、現時点では、彼らは、ヒアリングに進む日程を組んでいる」とポストした。

年俸調停回避期限日で一番の注目は、最強左腕スクバルだった。ＦＡ権取得前の投手としては、２０１５年のＤ・プライス投手が１９００万ドルで合意したのが最高額。前年度からの増額では、２０１８年に年俸７４０万ドルで、サイ・ヤング賞を受賞したデグロム投手が、翌年１７００万ドルにアップした、９６０万ドル増が最大となっている。昨季年俸１０１５万ドルだったスクバルについては、年俸２２００万ドル（約３４億５０００万円）相当を予想するメディアもあり、その両方のカテゴリーで、史上最高となるのではと注目されていた。

今季タイガースで６年目を迎える。一昨季に最多勝、最優秀防御率、最多奪三振の投手３冠。昨シーズンも、最優秀防御率２・２１と活躍し、史上１２人目の２年連続サイ・ヤング賞受賞を果たした。契約最終年に臨む今オフは、調停権最終３年目で、米メディアでは、年俸１７００万ドルから２２００万ドルでの合意を予想していた。

タイガースはこの日、調停権を持つ８選手のうち、スクバルを除く７選手と合意。ハリスＧＭ就任下では、同期限を過ぎた再交渉を行った前例はなく、全て調停に持ち込まれている。

スクバルは、３月のＷＢＣに米国代表として参加を表明済み。来年オフにＦＡ市場に出た場合は、平均年俸４０００万ドル（約４３億円）前後の大型契約を結ぶと予想されている。

代理人は、ボラスコーポレーションのスコット・ボラス氏が務めている。スクバルには今オフ、大型トレードの噂が絶えないが、大リーグでは年俸調停に持ち込まれた場合でも、トレード対象となる。