女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は9日、第70話が放送され、主人公・松野トキと英語教師レフカダ・ヘブンの結婚が認められ、第14週のサブタイトル「カゾク、ナル、イイデスカ？」の通り、松野家・雨清水家と“家族になる”様子が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第70話は、松野トキ（郄石あかり）との結婚披露パーティー。レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は突然、「カゾク、ナル、デキナイ」と言い始め…という展開。

ヘブンはウソが嫌いだった。松野家に借金があること、雨清水三之丞（板垣李光人）が社長でないことを指摘。トキをウソつきと呼んだ。

トキは正直に告白。ウソをついたのは、お金のために結婚したと思われなくなかったからだ。三之丞も続く。雨清水タエ（北川景子）にウソを謝罪。タエは自分の期待に応えようとしたがゆえ、と許した。

松野フミ（池脇千鶴）は、タキがトキの“もう一人の母”だとヘブンに紹介。幼くして母と別れたヘブンは、タエとフミの“2人の母”に喜び。タエを母と呼びたかったトキは「ズルい」と泣きじゃくった。

雨降って地固まる。

松野司之介（岡部たかし）「（三之丞に）こげな時は、叫ぶのが一番です。だらくそが！と」

タエや錦織友一（吉沢亮）ら全員が縁側へ。空に向かって「だらくそがー！」――。

蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）「祝いの席には決して相応しくない言葉を叫び、皆一つになりました」「おトキちゃんの家族らしいわ」

三之丞が所狭しと司之介を追い掛ける。

トキ＆ヘブンの想いが通じ合った昨年ラストの放送回（第65回・12月26日）に続く“神回”。SNS上には「神回じゃねーか！だらくそが！」「いい最終回だった」「2週連続で神週になるとは」「朝から大号泣」「今日はバスタオル必須」「フミさんの腹の据わり方、最高」「錦織さんも家族の仲間入りw」などの声が続出。視聴者の涙を誘った。

12日から第15週「マツノケ、ヤリカタ。」に入る。