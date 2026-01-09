女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は9日、第70回が放送され、主人公・松野トキと英語教師レフカダ・ヘブンの結婚が認められ、第14週のサブタイトル「カゾク、ナル、イイデスカ？」の通り、松野家・雨清水家と“家族になる”様子が描かれた。制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（CP）とチーフ演出の村橋直樹監督に舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第70回は、松野トキ（郄石あかり）との結婚披露パーティー。レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は突然、「カゾク、ナル、デキナイ」と言い始め…という展開。

ヘブンはウソが嫌いだった。松野家に借金があること、雨清水三之丞（板垣李光人）が社長でないことを指摘。トキをウソつきと呼んだ。

トキは正直に告白。ウソをついたのは、お金のために結婚したと思われなくなかったからだ。三之丞も続く。雨清水タエ（北川景子）にウソを謝罪。タエは自分の期待に応えようとしたがゆえ、と許した。

松野フミ（池脇千鶴）は、タキがトキの“もう一人の母”だとヘブンに紹介。幼くして母と別れたヘブンは、タエとフミの“2人の母”に喜び。タエを母と呼びたかったトキは「ズルい」と泣きじゃくった。

雨降って地固まる。

松野司之介（岡部たかし）「（三之丞に）こげな時は、叫ぶのが一番です。だらくそが！と」

タエや錦織友一（吉沢亮）ら全員が縁側へ。空に向かって「だらくそがー！」――。

蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）「祝いの席には決して相応しくない言葉を叫び、皆一つになりました」「おトキちゃんの家族らしいわ」

三之丞が所狭しと司之介を追い掛ける。

「だらくそ」は「馬鹿」を意味する出雲弁「だらず」に「くそ」が付いた、その上位の言葉。“だらくそ締め”の展開について、橋爪CPは「ここまで描いてきた松野家、雨清水家の家族の在り方が、一気に収斂されるシーン。カラッと終わるのがこの作品らしいテイストですし、ふじきさんの選んだ『だらくそ』という言葉がその象徴になりました」と振り返る。

遊女・なみ（さとうほなみ）や借金取り・森山銭太郎（前原瑞樹）も口にしていたが「なみや銭太郎が伏線として使っていたのではなく、2人が“どうにもならない気持ち”を吐き出す時の言葉。ふじきさんは偶然、松江生まれで、出雲ことばにも馴染みがあります。第70回のラストも、初稿から『だらくそ』と書いてありました。今もある言葉ですが、結構、意味合いが強いので、日常的に多くは使われないかもしれません」と解説した。

村橋監督も「人に八つ当たりするのではなく、行き場のない気持ちを一度、空に向かって、つまり存在のないものに大きな声でぶつけてみる。“バカヤロー！”と叫ぶことで、救われることがありますよね」と補足。

「司之介の提案は、人間の本質を突いていると思いました。それぞれにしんどい人生を送ってきた、あの縁側にいる全員だけじゃなく、今を生きる私たちをも包括するシーンになりました」と手応えを語った。

12日から第15週「マツノケ、ヤリカタ。」に入る。