女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は9日、第70回が放送され、主人公・松野トキと英語教師レフカダ・ヘブンの結婚が認められ、第14週のサブタイトル「カゾク、ナル、イイデスカ？」の通り、松野家・雨清水家と“家族になる”様子が描かれた。朝ドラ初出演で雨清水三之丞役を好演している俳優の板垣李光人（23）からコメントが到着した。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

――郄石あかりの印象は？

「高石さんは本当に頑張ってらっしゃるなと思います。僕が2カ月ぶりぐらいに現場へ行った日、流石にそろそろ疲れが出ているのではと思っていましたが、クランクインした頃と1ミリも変わらず元気で明るく、周りが見えてらっしゃいました。もちろんお芝居も素晴らしく、特に印象的だったのが、初めて（物乞いの）タエが頭を下げたのをトキが見て腹を括るシーン（第30回・11月7日）です。映像で初めて見た時、凄く苦しくなって、朝からこれを放送するのか…と衝撃を受けました。まさしく“この世はうらめしい”というシーンで、一連の流れもお二人のお芝居も本当に素晴らしかったです」

――今後の見どころは？

「久しぶりの朝ドラ撮影で三之丞を忘れてないか心配でしたが、ちょうど彼の気持ちが切り替わったタイミングで撮影期間が空いたので、問題なく切り替えられたと思います。没落してからこれまでの三之丞はいつも姿勢が悪く、猫背気味。下ばかり見ながら演じてきましたが、今は背筋を伸ばして演じています。そんな三之丞の登場を、どうぞ楽しみにご覧ください」