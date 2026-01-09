パパブブレ×ねこねこ♡ねこの日限定キャンディが可愛すぎる

2月22日「ねこの日」に向けて、CraftCandyTheater「PAPABUBBLE/パパブブレ」から、ねこモチーフの愛らしいキャンディコレクションが登場します。1月8日(木)より公式サイトで予約受付を開始し、1月22日(木)からは全国の店舗でも発売。さらに昨年好評だった「ねこねこ」とのコラボ商品も同日より期間限定で展開されます。見て癒され、食べてほっとする、ねこ好きの心をくすぐるラインナップに注目です♡

個性派ぞろいのねこキャンディにきゅん

ねこミックス



価格：740円（税込）

ねこ小分けセット

価格：1,840円（税込）

街やお家にいそうな親しみのあるねこを表現した「ねこミックス」は、すべて表情や模様が異なる特別仕様。

ミケ、シロ、キジトラ、ハチワレ、クロといった個性豊かなねこたちを、色味や髭の形、目の表情まで細かく再現しています。

特にキジトラのくすみがかったベージュ色は、試行錯誤を重ね完成したこだわりポイント。フルーツフレーバーで食べやすく、お気に入りの一匹を探す楽しさも魅力です。

カンロ桜の季節が今年も♡健康のど飴桜で春のいたわり時間

癒しと遊び心が詰まった立体キャンディ

ねこの手ロリポップ

価格：950円（税込）

ぷにっとした肉球が可愛い「ねこの手ロリポップ」は、忙しい毎日に癒しを届ける一本。ティーを中心にしたミルキーなカフェドリンク系フレーバーで、やさしい味わいが広がります。

招き猫キャンディ

価格：15,000円（税込）

さらに、約1kgの圧倒的存在感を放つ「招き猫キャンディ」も登場。ガラスやクリスタルのような透明感とツヤをまとい、飾って楽しめるのも特徴です。

左手を上げた招き猫には「人や良縁を招く」という意味が込められ、贈り物にも最適。

サイズ：約1kg

フレーバー：パイン×ハチミツ

パパブブレ×ねこねこ夢のコラボ再び

こねこミックスブルー

価格：740円（税込）

昨年に続き「ねこねこ」とのコラボレーションも実現。SNS公募企画から誕生した「こねこミックス」は、実在の子ねこをもとに職人がデザインした限定キャンディです。

【papabubble限定】ねこねこ食パンキャンディ缶

価格：1,200円（税込）

ねこねこ食パンミニロリポップ

価格：1,000円（税込）

さらに「ねこねこ食パン」をそのまま再現したキャンディ缶や、話題のロリポップがミニサイズで登場。缶は食べ終わった後も使える仕様で、描き下ろしステッカー付きなのも嬉しいポイントです。

販売店舗：PAPABUBBLE全店舗／PAPABUBBLE公式オンラインストア

「ねこねこ」などで限定コラボアイテムを展開

こねこミックス ピンク

価格：740円（税込）

【ねこねこ限定】ねこねこ食パンキャンディ缶

価格：1,200円（税込）

販売店舗：「ねこねこ」取り扱い店舗／公式オンラインストア「オールハーツモール」

※パステル ルミネ北千住店および公式オンラインストア「オールハーツモール」では、「ねこねこ食パンミニロリポップ」も取り扱い。

ねこの日に楽しむ、とっておきの甘い時間

ねこへの愛と職人技がぎゅっと詰まった、パパブブレのねこの日コレクション。眺めるだけでも心が和み、味わえばほっとひと息つけるキャンディは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったりです。

ねこねことの特別なコラボアイテムも揃う今だけのラインナップ。この季節だけの可愛さを、ぜひお見逃しなく♡