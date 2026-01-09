女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は9日、第70回が放送され、主人公・松野トキと英語教師レフカダ・ヘブンの結婚が認められ、第14週のサブタイトル「カゾク、ナル、イイデスカ？」の通り、松野家・雨清水家と“家族になる”様子が描かれた。朝ドラ初出演で雨清水三之丞役を好演している俳優の板垣李光人（23）からコメントが到着した。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

――ここまで三之丞役を演じて。

「色々な現場で共演者の方から“『ばけばけ』見てるよ”“水かけられてたね”と言っていただいて（笑）、朝ドラって本当にたくさんの方が見てるんだなと、あらためて実感しました」

「三之丞とタエの非常に繊細な親子関係をどう見せるのか、その部分について考えることが多くて大変でしたね。タエ役の北川景子さんと言葉を重ね、お互いの芝居に合わせて調整しながら、二人三脚で歩んできた感覚です。例えば、花田旅館で三之丞がトキと会うシーン（第30回・11月7日）のように、母上がいないシーンでの三之丞の気持ちも北川さんと共有し、共通の認識を持ちながら演じました。タエから三之丞への愛と、北川さんから僕自身へ向けてくださる母のような愛、両方を感じながら撮影できたのが本当にありがたかったです」

「僕が思ってもみなかった色々な“三之丞像”が視聴者の方々の中で生まれているのを感じたこともありますが、明治時代の話であっても人と人との関わりや対話の部分においては今と変わらないはず。どのシーンも三之丞のベースにある感情を大事にしながら臨んでいます」

――第70回を振り返って。

「やっと母上に正直に全部を打ち明けることができて、今まで三之丞が1人で抱えてきた悩みや、苦しんできたものから解き放たれたような気持ちになりました。台本に『涙を流す』というト書きはありませんでしたが、タエと三之丞の今までの積み重ねがあったので、母上に頭を下げた時に今まで殺してきた感情が自然とあふれてきて…。顔を上げたら北川さんも涙を流されていて、浄化されたような呪縛が解けたような感覚になりました」

「親子ですから、社長の職に就いていないと母上が分かっているのを、三之丞も感じていたはずです。それでも本当のことが言えなかったのは、士族の三男として育ち、やっと巡ってきた母の期待に応えるチャンスをつかみたい一心からではないでしょうか。それでもどう動いたらいいのかわからず、川辺で石を積んでいた頃は虚無で、もう空っぽでした」

「三之丞を演じてきた中で“ダラクソがー！”と叫んだのは、やっとできた楽しいシーン。初登場ぶりぐらいに楽しかったです（笑）。司之介役の岡部たかしさんとは別のドラマ（昨年7月期のテレビ朝日『しあわせな結婚』）でご一緒したので、その時の関係性があり、アドリブで鬼ごっこをして走り回ったりしたのが印象的です」