同僚との立ち話や、メールのCCに入れる宛先の範囲……。私たちが日常的に職場で交わしているなにげないコミュニケーションのなかにも、“日本的な社内政治”が色濃く表れている可能性があります。組織行動論と組織アナリティクスを専門に研究する木村琢磨氏が、著書『社内政治の科学』（日経BP）より、複数の研究結果をもとに日本企業に見られる社内政治の特徴をみていきましょう。

あなたの上司もやっている？…「日本企業」の社内政治パターン

まず、日本企業の社内政治に関する研究を紹介します。日本企業の社内政治行動に関する興味深い研究として、1997年に発表されたアシャ・ラオらの調査があります（Rao et al., 1997）。この研究は社内政治より広い概念である影響行動を研究したものですが、日本の社内政治の特徴を考えるための示唆を与えてくれます。

彼らは、日本の大手商社のマネジャー層に対して、自分が頻繁に用いている影響行動を答えるアンケート調査を行いました。

この調査が調べたのは「マネジャーが部下に対して用いる影響行動」であり、必ずしも社内政治のような正式なルートを外れた行動だけではありません。しかし、回答者から挙げられた影響行動の一部は非公式に行われるもの、すなわち部下に対する社内政治行動といえるものを含んでいました。

彼らの調査結果から、日本企業らしい特徴を持つ影響行動をいくつか取り上げると、次のようなものがあります。

・間接的な説明：あえて曖昧な言い方をし、表面上は命令を出していないように見せながら指示を出す行動です。責任回避と影響力の行使を両立させる、日本企業に特徴的なやり方といえます。

・見返りを求める：部下の面倒を見ることによって、その部下に「気にかけてくれる上司には応えたい」という恩返しの気持ちを起こさせ、自分の意図通りに動いてもらおうとすることです。

・上位権限の利用：本当は会社の意向ではなくても「会社の方針だから仕方ないんだ」という説明をして部下を従わせることです。自分が命令を出すことによる責任を回避しつつ部下を動かすために「都合よく会社を使う」手法です。

・社交：いわゆる「飲みニケーション」と呼ばれるものです。これは、業務時間外の飲み会や会食を通じて関係性を深め、影響を与える手法です。このような場では、職場では言いにくい本音やお願い事が、リラックスした雰囲気やお酒の勢いを借りて伝えられます。

・オープンなコミュニケーション：これは、特定の依頼や命令の場面に限らず、日ごろの何気ないやりとりの中で情報や方針を部下に伝えていくことです。これによって、自然と部下の理解や納得を得ることを目的としています。

マネジャーは部下に対して命令するのではなく、状況をこまめに共有し、部下自身が「察する」ことを促し「同調するように仕向ける」（いわゆる同調圧力）のです。

ラオらの研究は、日本企業らしい、モノをはっきり言わずに曖昧な言葉や無言の圧力を通じて組織を動かそうとする、間接的・婉曲的なマネジメントスタイルを明らかにしています。

30年近く前の研究ですが、このような間接的・婉曲的な政治行動は、皆さんの職場でも見られるのではないでしょうか？

「社内政治」がイノベーションを推進している側面も

日本企業における社内政治を調査した最近の研究成果として、神戸大学の宮尾学教授らの論文が挙げられます（Miyao et al.,2024）。

この研究では、日本企業で働くプロジェクト責任者がイノベーションの推進において行っている政治行動を明らかにしています。彼らは調査結果に基づき、政治行動を大きく分けて以下の3種類に整理しました。

1．プロジェクトの位置づけ

プロジェクトの戦略的な意義を強調して社内の支持を得る。

【例】

・プロジェクトを会社の戦略と結びつけて意味づける。そのうえで、その意義を関係者に訴える。

・相手の立場に応じて自分の主張を調整して落としどころを見出す。

・プロジェクトの重要性が社内に理解されるよう、伝えるための言葉を作り込む。

2．エビデンスの構築

既存の証拠や新しい情報を組み合わせて、プロジェクトの妥当性や将来性を裏づける。

【例】

・過去の事例をもとに成功のためのステップをストーリー仕立てで示す。

・新製品の試食のように、社内の人が体感できる形で新しい技術や取り組みが優れていることを示す。

・社外の専門家やその道の権威に、自分たちの技術やアイデアを推薦してもらう。

3．関心の維持

プロジェクトへの注目を絶やさず、社内での支持を増やしていくための継続的な行動です。

【例】

・検討事項から外されないようにプロジェクトを繰り返し売り込む。

・耳を傾けてくれる人に「草の根的に」アイデアを売り込む。

・プロジェクトを支援してくれる人を見つけて巻き込む。

といった行動が含まれます。これらは、正式な権限や支援がない場合でも、影響力のある人物に事前に「根回し」をしたり、草の根的に周囲を巻き込んだりして合意形成を進めていく行動です。

このような社内政治は、会社に必要だと思われるプロジェクトへの支持・支援を獲得するためのものといえます。利己的な側面もなくはありませんが、社内政治が自己利益だけのものではないことがわかります。

「同期入社」の結束が強い日本企業

ここでは、筆者が行った日本企業におけるミドルマネジャーの社内政治行動に関する研究（Kimura, 2019）の一部をご紹介します。ミドルマネジャーは自分の部署のリソースの確保や、他部署と連携したプロジェクトの責任を担う立場にあります。

こうしたミドルマネジャーの仕事は、社内の上下関係における上位者や同じ階層にいる人をも動かさなければならず、自分の職務権限では対応しきれない仕事です。そのため、ミドルマネジャーの仕事には、しばしば社内政治が必要となります。

日本企業らしい特徴として見られたのは、大企業における「同期」のネットワークの強さです。特に新卒一括採用が主体の会社では、同期入社組の結束が非常に強い傾向がありました。より正確には、入社時期が違う同僚との間よりも「強く結束することが期待されている」「積極的に助け合うことが当然」という規範が見られます。

同期入社組のネットワークは非公式な人的ネットワークの中心となっています。そして、非公式な行動である社内政治行動は、「同期」ネットワークを活用して展開されます。

たとえば、部署Aの社員が部署Bに協力を求める場合、部署Aの社員がまず自分の直属の上司である部署Aのマネジャーに頼み、マネジャーから部署Bのマネジャーに依頼するのが公式のルートです。このとき、部署Aのマネジャーと部署Bのマネジャーが新卒時に同期入社だと、協力が得やすい傾向があります。

さらに、部署Aの社員が自分の直属の上司を通さずに、非公式に部署Bに協力を依頼することもあります。このとき、部署Aの社員はまず、部署Bにいる同期社員に依頼をします。そして、その同期を通じて、部署Bのマネジャーに話を通してもらうという手順をとるのです（図表）。

［図表］同期ネットワーク 出典：『社内政治の科学』（日経BP）より抜粋

特に日本的といえるのは、このとき、部署Bにとってメリットがない場合や、依頼してきた同期にさほど協力したくない場合でも「同期のよしみ」で断りにくいという規範的な意識があることです。

欧州の複数の国のビジネスパーソンに聞き取りをしたところ「同期入社組というのはもちろんいるが、日本ほど結束や協力が規範として求められるわけではない」という回答でした。

一部の中途入社組が行う「戦略的ネットワーキング」

一方で、このような同期ネットワークを持たない中途入社の人たちの中には、積極的かつ戦略的なネットワーキングを行っている人がいました。

彼らは、入社時には社内にコネがないので、多くの場合、あまり社内での影響力がありません。そのため、社内で影響力のある人、自分と利害関係を同じくしている人などのキーパーソンをまず見つけ出します。そして、特別な用件がなくてもキーパーソンに積極的に話しかけたり、情報を提供したりして良い関係を形成することに努めていました。

このような戦略的ネットワーキングは、新卒入社組にはあまり見られませんでした。これは、新卒一括採用の影響もありますが、ジョブローテーションの影響も大きいです。日本の大企業では、総合職はさまざまな部署や地域への異動を通じて、自然と広い人的ネットワークを築いていきます。

中途入社組はこのような幅広い人事異動の対象にならないことが多いので、戦略的ネットワーキングで人脈形成をする必要があるのです。

このように、日本企業の社内政治行動には雇用慣行が影響していました。日本の大企業でも今後、ジョブ型雇用や地域限定社員制度が普及すれば、社内政治の姿も変化していく可能性があります。

木村 琢磨

博士

昭和女子大学 教授