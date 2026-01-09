オプションの「ベッド付車」なら「キャンピングカー」のように楽しめる！

2025年12月18日、日産のグループ会社である日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）が、マイナーチェンジを実施した新型「セレナ」にカスタム特装車「マルチボックス」を新設定しました。

2026年2月12日に発売予定の新型セレナ“マルチボックス”とは、一体どのようなクルマなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが日産の「新型“4人乗り”ミニバン」です！ 画像で見る（30枚以上）

まずは、セレナのマイナーチェンジの概要から紹介していきましょう。

今回の改良は、6代目セレナとして初のマイナーチェンジです。

最上級グレードの「ルキシオン」と最量販エアログレード「ハイウェイスターV」は、フロントグリルやホイールをそれぞれ独自の斬新なデザインに一新。デザインとしてはより切れがあり、上級モデルのルキシオンは気品のあるエクステリアに、ハイウェイスターVには躍動感が生まれました。

またルキシオンの内装には新素材シートを採用し、最上級の心地よさが提供されています。

内部的な機能の面では、Google搭載の新システムを採用し、ディスプレイがスマホ感覚で操作可能になりました。また、3D映像で死角を補う最新のカメラ支援技術が加わり、安全性も向上しています。

あわせて今回NMCで新設定したカスタム特装車が、「AUTECH LINE（オーテックライン）」とマルチボックスです。

AUTECH LINEはさりげないこだわりをクルマに求めるユーザーへ向けて、特別なカスタマイズを施した1台。専用装備が盛りだくさんで、非常にカッコよく仕上がっています。

そして大注目なのが、新規設定グレードのマルチボックスです。

2列シート・5人乗り（上級グレードは後席がキャプテンシートとなるため2列・4人乗り）という新たなセレナのカタチで、本来3列目シートが備わる部分に大容量の収納ボックス（ベンチ・テーブルとしても使用可能）を備えたモデルになっています。

荷室スペースに設置した収納ボックスは、上面と側面が開閉でき、荷物の出し入れの利便性を図りました。ボックス内部にも開閉可能な仕切りを備え、荷物を整理して収納することもできます。

さらにアウトドアアイテムなどの趣味の道具を整然と積めるだけでなく、災害時の非常持ち出し用品の保管場所などにもクルマの中が大活躍というわけです。

これまでよりも多彩な使い方ができ、さらに荷室の上下空間を有効活用できるほか、ボックス上面の天板を持ち上げればテーブル、ボックスをベンチにして食事やデスクワークにも活用できます。

そして耐水性・撥水性に優れたCORDURA製の生地を使用したベッドマットをオプション設定し、車中泊車としての利用も可能としています。

ベッドマットサイズは長さ2000mm×幅1260mmと、大人2人の車中泊用としては十分な大きさです。

リビング空間のように使える収納ボックスのアレンジとあわせ、アウトドアで手軽にキャンピングカーのように使える魅力的なセレナが誕生しました。

※ ※ ※

このように新型セレナはマルチボックスの新設定によって、活動的なユーザーをさらにサポートできるクルマへと進化しています。

新型セレナ マルチボックスのパワートレインは、2リッターのガソリンと、1.4リッターエンジンを搭載したハイブリッドシステム「e-POWER」が用意されています。

ベース車は、ベーシックな「X XVパッケージ」から、量販グレードのハイウェイスターV、そしてNMCのカスタムモデル「AUTECH」（2列目キャプテンシート仕様）から選択でき、価格（消費税込み）は357万2800円から473万5500円です。