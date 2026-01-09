＜私を敬いなさい義母＞ただ受け取るだけでしょ？息子と嫁が失礼すぎる【第2話まんが：義母の気持ち】
私はサユリ。夫のコウタロウと2人で暮らしています。子どもはタツヤと、遠方に嫁いだ娘の2人。タツヤは近くに住んでいて、お嫁さんのリリカさんと孫のユリがいます。けれども、タツヤもリリカさんも今どきの子というか……。人を立てるとか、人に感謝をするだとか、そういった部分が足りないように思います。若い世代同士ならいいのかもしれませんが、会社だってご近所だって年配の人はいるし、それで損をするのは自分たちです。
私がリリカさんに怒りのLINEを送った翌日、タツヤから文句の電話がかかってきました。せっかくおかずを作って持っていってあげてるのにそれを断るなんて、失礼としか言いようがないと思うのです。
私の場合、義母がおかずを持って来てくださると言えば、どんなに遠くにいても急いで帰ってくるし、家族で焼肉に行く約束をしていても、私は残って受け取りました。「後日」なんて失礼なことは言わないし「いりません」なんてもってのほか。
息子夫婦は、私を下に見ているというか舐めているというか……。挙句の果てには「うちだって予定があるんだから、それなら今後おかずはいらない」なんて言うのです。
なんてことでしょう。人からものをもらう態度じゃないですよね？ 私はリリカさんが一品作る手間を減らせると思ったし、息子も昔ながらの味が食べたいのだと思っているし、みんなのためにやっていることなのに！
私も夫も、タツヤやリリカさん、そしてユリが元気にしているか気になるのです。
家計も苦しいだろうし、リリカさんも一品作る手間を省けるだろうし、ついでにみんなが元気かどうか確認できるから、私はおかずを持っていって様子をうかがいに行っていました。お金だってこちらが負担しているし、わざわざ持っていくのだから、息子夫婦は受け取るだけ。
それなのに何を偉そうに「都合がある」なんてことが言えるのでしょう。あまりにも、尊敬や感謝がないと思いませんか？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
