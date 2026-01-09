成人式を迎える荒木優奈が振袖姿を披露 シーズンオフにはTDL、USJと東西のテーマパークを満喫！
20歳の荒木優奈が自身のインスタグラムを更新。「Lv.20！！」「ふりそで」と嬉しそうに記すと、水色をベースにした爽やかな色彩の振袖姿を披露した。
昨年の6月17日に20歳の誕生日を迎えた荒木は、今年、成人式を迎える。振袖姿で大きなクマのぬいぐるみと一緒に撮った写真の後は、両手で「20」と作った写真を公開した。そして投稿では「と、最近のあれこれ」と続けている通り、この後は東京ディズニーランドでマリーちゃんの帽子を被ってライトアップされたシンデレラ城を見上げたり、トゥーンタウンにあるゴルフ場ではやっぱり大きなゴルフクラブが気になったりしている写真。ユニバーサルスタジオジャパンではスーパーマリオのハテナブロックにジャンプしてパンチを当てたり、ハリーポッターに登場するホグワーツ城を見つめたりと、東西のテーマパークを満喫していた。また深いバンカーの壁面にめり込んだボールを打つ動画も公開。厳しいスタンスからクラブヘッドを思い切り打ち込んだものの、残念ながら脱出には失敗。急斜面をコロがり落ちると、自分がつけた足跡に止まってしまうというシーンも公開した。この投稿に、地元の大先輩の有村智恵は「やばいかわいい」、昨年仲良しになったという堀琴音は「振袖可愛い」、小林光希も「キングちゃん振袖可愛い 似合ってる」とコメントすると、荒木はそれぞれに嬉しそうに返信していた。ルーキーとして臨んだ昨年は、レギュラーツアー36試合に参戦し28試合で予選を通過。9月に開催された「ゴルフ5レディス」で嬉しい初優勝を挙げたのをはじめ、2位2回、3位2回など14試合でトップ10位入り。また日本で開催された米国女子ツアー「TOTOジャパンクラシック」ではプレーオフで畑岡奈紗に敗れ、大会史上初のルーキー優勝とはならなかった。メルセデス・ランキング7位と上位でフィニッシュした荒木。今季もツアー2勝目、さらに年間複数回優勝を期待して、ファンは熱い声援を送り続ける。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
