藤川千愛、アニメ『死亡遊戯で飯を食う。』ED曲「祈り」のスウェーデンで撮影した“美しくも切ない”MVを公開！

シンガーソングライターの藤川千愛が、1月7日にデジタルリリースされた新曲「祈り」のミュージックビデオを公開した。

「祈り」は1月7日より放送・配信開始となるTVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』EDテーマとなる楽曲。同作のために書き下ろされた本楽曲のミュージックビデオは、昨年、北欧・スウェーデンで撮影されたもの。藤川は制作の起点について、「祈りにすらならない祈りが、この世界に存在するのだろうか」という問いがあったと語る。作品世界を思い描いたとき、日常から切り離された場所に身を置くことが必要だと感じ、撮影地としてスウェーデンを選んだという。澄んだ空気と柔らかな光に包まれた映像は楽曲『祈り』と静かに共鳴し、美しくも切ない映像世界を描き出している。ミュージックビデオに関して藤川は「私の中にある『祈り』を、皆さんそれぞれの心で受け取ってもらえたら、とても嬉しいです。」とコメントしている。

また、Xでは「祈り」のリリースを記念した引用ポスト＆MVシェアキャンペーンを開催。藤川千愛本人のXアカウントから投稿される指定ポストを引用、またはMVのURLを指定ハッシュタグとともにシェアし、フォームから応募すると、抽選でアメリカで開催されるイベント「ANIME OTAPIA」出演のため渡米する藤川千愛がセレクトしたアメリカ土産などが当たる。

なお、「祈り」は3月4日にリリースされるフルアルバム『半径3メートル』にも収録。フルアルバムには本楽曲の他、TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 4」エンディングテーマ『永遠に一回の』、デジタルシングルとして9月にリリースされた『誰も言ってくれないから』の他、多彩な楽曲が収録予定となっている。

初回限定盤付属のBlu-rayには、2025年6月に行われたワンマンライブ『FUJIKAWA CHIAI BIRTHDAY LIVE 2025 at HULIC HALL TOKYO』から15曲のライブ映像が収録され、70分超えの大ボリュームでライブを楽しむことができる。また、豪華仕様となる【コロムビアミュージックショップ限定盤】には初回限定盤共通仕様のCD+Blu-rayに加えてライブ音源を収録したライブCD、さらには撮り下ろし写真を中心に構成される52Pのフォトブック、三方背スリーブケースが付いたプレミアムな内容となっており、コロムビアミュージックショップ限定で購入することができる。

さらに藤川千愛は、3月より全国ツアー「半径3メートル」を開催。地元・岡山のYEBISUYA PRO公演を皮切りに、4月には東京・飛行船シアターでのワンマンライブが予定されており、今後も公演情報は随時追加される。現在、チケットのHP先行抽選受付が実施中。

＜藤川千愛 コメント＞

「祈りにすらならない祈りが、この世界に存在するのだろうか」

そんな答えのない問いを携えて、監督とプロデューサー、そして私の三人だけで、北欧・スウェーデンへと飛び立ちました。

なぜ、あの場所だったのか。

うまく言葉にはできないけれど、アニメ『死亡遊戯で飯を食う。』の主人公・幽鬼が、死線から帰還した翌朝に吸い込む空気や、窓から差し込む静謐な光を想ったとき、

それらを受け入れるには、日常から遠く切り離された、まったく別の世界線に身を置くことが必然なのかもしれないと感じたからです。

三人きりの撮影は、まるで終わりのないロードムービーのようでした。

財布を紛失したり、地下に閉じ込められたりと、予期せぬハプニングの連続。

けれど、その不安定で気ままな時間さえも、作品に深い呼吸を与えてくれる、大切な「非日常」だった気がします。

スウェーデンの澄んだ空気と、すべてを包み込むような柔らかな光。

それらが楽曲『祈り』と静かに共鳴し、美しく、どこか切ない映像に仕上がりました。

私の中にある「祈り」を、皆さんそれぞれの心で受け取ってもらえたら、とても嬉しいです。

＜監督 神宮司秀将 コメント＞

『死亡遊戯で飯を食う。』を拝見してから曲調と歌詞を聴き、物語もあいまって存在があやふやでずっと夢を見ているような美しさ、ただ諦め・達観も感じる無機質な世界観が浮かびました。そこから藤川千愛さん自身をそのあやふやな存在のモチーフとして抽象的なMVにさせて頂きました。主観の感想ではございますが、美しい無機質さを感じるこの曲の魅力が、少しでもこの映像で伝われば幸いです。

新曲「祈り」 X引用ポスト＆MVシェアキャンペーン

藤川千愛本人のXアカウントから投稿される指定のポストの引用ポストまたはMVのURLに指定のハッシュタグをつけてシェア投稿！

投稿画面をスクリーンショットし、応募フォームにご応募いただいた方の中から抽選で豪華商品をプレゼントいたします。

引用ポストとMVシェアの両方でご応募いただくと当選率UP！

プレゼント内容

1.抽選で5名様：藤川千愛 直筆サイン入り「死亡遊戯で飯を食う。」《ゴーストハウス》ゲームビジュアルポスター

2.抽選で5名様：藤川千愛本人セレクト！アメリカのお土産

（アメリカで開催される「ANIME OTAPIA」の際に本人がセレクトしたお土産です!）

※1.と2.のどちらもご希望の場合は2回ご参加の上、ご応募ください。

対象期間：2026/1/7(水)20:00〜2026/1/28(水)23：59

ハッシュタグ：#死亡遊戯で飯を食う#藤川千愛#祈りキャンペーン

詳細リンク

https://columbia.jp/artist-info/fujikawachiai/info/92455.html

●配信情報

デジタルシングル

TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』EDテーマ

「祈り」

配信リンクはこちら

https://chiaifujikawa.lnk.to/Inori

●リリース情報

3月4日発売

フルアルバム

『半径3メートル』

CD予約リンク

https://lit.link/hankei3

【初回限定盤（コロムビアミュージックショップ限定、CD＋Blu-ray＋LIVE CD＋52P PHOTO BOOK＋三方背スリーブケース）】

価格：￥9,000(税込）

品番：CEG-108/10

【初回限定盤（CD+Blu-ray）】

価格：￥6,050(税込）

品番：COZP-2194/5

【通常盤】

価格：￥3,000(税込）

品番：COCP-42524

＜収録曲＞

「永遠に一回の」 *TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 4」エンディングテーマ

「祈り」 *TVアニメ「死亡遊戯で飯を食う。」エンディングテーマ

「誰も言ってくれないから」

ほか

＜Blu-ray＞

「FUJIKAWA CHIAI BIRTHDAY LIVE 2025 at HULIC HALL TOKYO」より15曲のライブ映像収録

●ライブ情報

藤川千愛 ライブツアー2026『半径3メートル』

2026年3月7日（土）｜岡山公演：YEBISUYA PRO

2026年4月12日（日）｜東京公演：飛行船シアター

and more…

チケット情報

HP先行｜2026年01月2日(金)21:00 - 2026年01月12日(月・祝)23:59 当落01/14(水)

PG先行｜2026年01月16日(金)21:00 - 2026年01月21日(水)23:59 当落 01/23(金)

一般販売｜2025年01月24日(土)21:00 -

ローソンチケット

https://l-tike.com/fujikawachiai/

関連リンク

藤川千愛オフィシャルサイト

https://fujikawachiai.com/