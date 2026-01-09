元カリスマキャバ嬢で実業家、インフルエンサーの進撃のノアさん（30）が2026年1月6日、自身のインスタグラムを更新し、ラフなコーデショットを披露した。

「2026年も進撃のノア頑張ります」

進撃のノアさんは、「今日が初出になってしまいましたが2026年も進撃のノア頑張ります」とコメント。帽子をかぶり、ニットとデニムを合わせたコーデを投稿している。

インスタグラムに投稿された写真では、UGGのニットとデニムを着用。うさぎの耳のようなデザインの帽子をかぶり、夜の街をバックにポーズをきめていた。2枚目の写真では、階段に座った全身ショットで、いつもと雰囲気の違うカジュアルなコーデを披露している。

この投稿には、「服装めっちゃ似合ってる」「可愛すぎ」「可愛いの一言しかない」「めっちゃカッコいい！」「めちゃかわいー」といったコメントが寄せられていた。

進撃のノアさんは25年5月31日、YouTuberのヒカルさんと「交際0日婚」での結婚を発表。その後、12月19日、結婚から約6か月で離婚したことがヒカルさんのYouTubeチャンネルで明かされた。