日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3368（+74.0 +2.25%）
ホンダ 1558（+33.5 +2.20%）
三菱ＵＦＪ 2632（+28 +1.08%）
みずほＦＧ 6157（+97 +1.60%）
三井住友ＦＧ 5156（+53 +1.04%）
東京海上 5974（+69 +1.17%）
ＮＴＴ 159（+1.2 +0.76%）
ＫＤＤＩ 2674（+5 +0.19%）
ソフトバンク 216（+0.9 +0.42%）
伊藤忠 1997（+12 +0.60%）
三菱商 3769（+30 +0.80%）
三井物 4828（+48 +1.00%）
武田 5136（+49 +0.96%）
第一三共 3569（+32 +0.90%）
信越化 5174（+139 +2.76%）
日立 5174（+86 +1.69%）
ソニーＧ 3961（+31 +0.79%）
三菱電 4765（+54 +1.15%）
ダイキン 19170（+40 +0.21%）
三菱重 4294（+32 +0.75%）
村田製 3194（+7 +0.22%）
東エレク 36811（+171 +0.47%）
ＨＯＹＡ 25222（+172 +0.69%）
ＪＴ 5748（+18 +0.31%）
セブン＆アイ 2275（+34.5 +1.54%）
ファストリ 59328（+2628 +4.63%）
リクルート 9310（+55 +0.59%）
任天堂 10134（-46 -0.45%）
ソフトバンクＧ 4361（+61 +1.42%）
キーエンス（普通株） 57101（+1161 +2.08%）
