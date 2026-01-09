日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3368（+74.0　+2.25%）
ホンダ　1558（+33.5　+2.20%）
三菱ＵＦＪ　2632（+28　+1.08%）
みずほＦＧ　6157（+97　+1.60%）
三井住友ＦＧ　5156（+53　+1.04%）
東京海上　5974（+69　+1.17%）
ＮＴＴ　159（+1.2　+0.76%）
ＫＤＤＩ　2674（+5　+0.19%）
ソフトバンク　216（+0.9　+0.42%）
伊藤忠　1997（+12　+0.60%）
三菱商　3769（+30　+0.80%）
三井物　4828（+48　+1.00%）
武田　5136（+49　+0.96%）
第一三共　3569（+32　+0.90%）
信越化　5174（+139　+2.76%）
日立　5174（+86　+1.69%）
ソニーＧ　3961（+31　+0.79%）
三菱電　4765（+54　+1.15%）
ダイキン　19170（+40　+0.21%）
三菱重　4294（+32　+0.75%）
村田製　3194（+7　+0.22%）
東エレク　36811（+171　+0.47%）
ＨＯＹＡ　25222（+172　+0.69%）
ＪＴ　5748（+18　+0.31%）
セブン＆アイ　2275（+34.5　+1.54%）
ファストリ　59328（+2628　+4.63%）
リクルート　9310（+55　+0.59%）
任天堂　10134（-46　-0.45%）
ソフトバンクＧ　4361（+61　+1.42%）
キーエンス（普通株）　57101（+1161　+2.08%）