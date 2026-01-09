【本日の見通し】米雇用統計次第



２２時半に１２月の米雇用統計が発表される。米連邦政府閉鎖の影響で１２月１６日に一気に発表された１０月の非農業部門雇用者数と、１１月の非農業部門雇用者数・失業率をみると、失業率が９月から一気に悪化（１０月は発表無し）、非農業部門雇用者数は１０月がかなり低く、１１月は比較的しっかりも、前月比という関係上、１０月が弱ければ１１月は強く出るため、合わせると厳しい数字という結果であった。今回は失業率が０．１ポイント改善、非農業部門雇用者数は１１月並みの伸びと、しっかりした動きが期待されている。関連指標をみると、ＩＳＭ非製造業景気指数がかなり強く、ＡＤＰは１１月から改善も予想には届かず、ＪＯＬＴＳ求人件数はかなり厳しい結果とまちまち。雇用統計の予想が難しい状況となっている。



市場予想通り、もしくはそれ以上に好結果を示すと、ドル買いが強まる可能性が高い。早期の米利下げ期待が後退し、ドル円は１５７円台にしっかり乗せる展開か。



ユーロドルは一時１．１６５０ドル割れを付けた。ドル高基調が継続しており、この後雇用統計までは１．１６台を中心とした推移か。米雇用統計次第では１．１６００ドル割れのトライもありそう。



ポンドドルは１．３４台前半での推移。雇用統計前に１．３４００ドル割れを試すかがポイント。雇用統計後は結果次第となるが、１．３３５０ドルトライとなる可能性がありそう。



ユーロ円は１８２円台後半での推移。今日はドル主導の展開で不安定な動きとなりそう。



ポンド円は海外市場で２１０円３１銭まで売りが出た。この後は２１０円台を中心とした推移か。対ドルでのポンド売りの流れもあり、戻りでは売りが出る展開が見込まれる。



MINKABUPRESS 山岡

