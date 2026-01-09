東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値156.87　高値157.07　安値156.46

157.75　ハイブレイク
157.41　抵抗2
157.14　抵抗1
156.80　ピボット
156.53　支持1
156.19　支持2
155.92　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1660　高値1.1683　安値1.1643

1.1721　ハイブレイク
1.1702　抵抗2
1.1681　抵抗1
1.1662　ピボット
1.1641　支持1
1.1622　支持2
1.1601　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3439　高値1.3466　安値1.3416

1.3515　ハイブレイク
1.3490　抵抗2
1.3465　抵抗1
1.3440　ピボット
1.3415　支持1
1.3390　支持2
1.3365　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7989　高値0.8000　安値0.7968

0.8035　ハイブレイク
0.8018　抵抗2
0.8003　抵抗1
0.7986　ピボット
0.7971　支持1
0.7954　支持2
0.7939　ローブレイク