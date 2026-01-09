東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値156.87 高値157.07 安値156.46
157.75 ハイブレイク
157.41 抵抗2
157.14 抵抗1
156.80 ピボット
156.53 支持1
156.19 支持2
155.92 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1660 高値1.1683 安値1.1643
1.1721 ハイブレイク
1.1702 抵抗2
1.1681 抵抗1
1.1662 ピボット
1.1641 支持1
1.1622 支持2
1.1601 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3439 高値1.3466 安値1.3416
1.3515 ハイブレイク
1.3490 抵抗2
1.3465 抵抗1
1.3440 ピボット
1.3415 支持1
1.3390 支持2
1.3365 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7989 高値0.8000 安値0.7968
0.8035 ハイブレイク
0.8018 抵抗2
0.8003 抵抗1
0.7986 ピボット
0.7971 支持1
0.7954 支持2
0.7939 ローブレイク
