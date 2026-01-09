ニラックスブッフェの食べ放題が15分拡大！値段そのままの1099円で60分食べ放題できるのお得すぎる《21日まで》
ニラックスが展開する「ニラックスブッフェ」では、2026年1月8日から21日までの期間限定で、45分の食べ放題コース「プチブッフェ」の時間を15分延長するキャンペーンを開催しています。
お得に食べ放題が楽しめる
食べ放題をサクッと楽しみたい人にぴったりの、45分の食べ放題コース「プチブッフェ」。期間中は、価格はそのままで60分間（通常より15分拡大）も楽しめます。
ボリューム満点ながらリーズナブルで、ランチなどにもぴったりなコースを心ゆくまで堪能できます。
指定メニューが食べ放題の「プチブッフェ」では、むさしのブラックカレー＆季節のカレー、季節のピザ・パスタ（冷製パスタを含む）、パン、うどん、ラーメンが全て食べ放題。さらに、色鮮やかなサラダ・デリが1皿付きます。
価格は1099円。
実施店舗は以下の通り。
・グランブッフェ イオンモール名取
・グランブッフェ イオンモール秋田
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原
・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉
・ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛
・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク
・グランブッフェ イオンモール高岡
・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和
・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和
・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター
・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田
・グランブッフェ イオンモール東浦
・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス
・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地
・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳
・ザ ブッフェダイナー イオンモール神戸北
・グランブッフェ イオンモール伊丹
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中
・グランブッフェ イオンモール筑紫野
その他の割引やクーポン、キャンペーンとの併用は不可。実施期間は予告なく変更となる場合があります。
※価格は税込です。
東京バーゲンマニア編集部