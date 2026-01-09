ニラックスブッフェの食べ放題が15分拡大！値段そのままの1099円で60分食べ放題できるのお得すぎる《21日まで》

ニラックスが展開する「ニラックスブッフェ」では、2026年1月8日から21日までの期間限定で、45分の食べ放題コース「プチブッフェ」の時間を15分延長するキャンペーンを開催しています。

お得に食べ放題が楽しめる

食べ放題をサクッと楽しみたい人にぴったりの、45分の食べ放題コース「プチブッフェ」。期間中は、価格はそのままで60分間（通常より15分拡大）も楽しめます。

ボリューム満点ながらリーズナブルで、ランチなどにもぴったりなコースを心ゆくまで堪能できます。

指定メニューが食べ放題の「プチブッフェ」では、むさしのブラックカレー＆季節のカレー、季節のピザ・パスタ（冷製パスタを含む）、パン、うどん、ラーメンが全て食べ放題。さらに、色鮮やかなサラダ・デリが1皿付きます。

価格は1099円。

実施店舗は以下の通り。

・グランブッフェ イオンモール名取

・グランブッフェ イオンモール秋田

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ザ ブッフェダイナー イオンモール神戸北

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

その他の割引やクーポン、キャンペーンとの併用は不可。実施期間は予告なく変更となる場合があります。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部