シエラデザインズとコラボしたボディーバッグが付録に　『BE-PAL』2月号発売

『シエラデザインズ “マルチ” ボディーバッグ』が付録の『BE-PAL』2月号（小学館）に2026年1月8日に発売された。

【写真】収納力抜群『シエラデザインズ “マルチ” ボディーバッグ』

今号の付録『シエラデザインズ “マルチ” ボディーバッグ』はマウンテンパーカの元祖ブランド、シエラデザインズとコラボした、キャンプやお散歩に最適なボディーバッグ。500mlペットボトル2本入る大容量と多彩なポケットが特徴となっている。

ベルトの長さ調整ができるので、しめ具合も自由自在。サイズは横28×縦14×幅10cmとなっており、500mlのペットボトルが2本入ることはもちろん、内ポケットは新書や文庫本、長財布も余裕で入るサイズ感。本体外側にメッシュポケットを2個配置。大きい方にスマホ、小さい方にミントなどのタブレットがちょうど入るサイズとなっている。

紙面では「キャンプ道具からDIYまでリーズナブルに揃っちゃう！ 激得ホームセンター大全」を特集。キャンプ好き、DIY好きにとっての強い味方、ホームセンターを徹底取材。キャンプギアの開発の裏側から、超お得なプライベートブランドのキャンプ道具、さらにホムセン工作室の活用術に、一度は行きたいご当地ホームセンターまで盛りだくさん。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）