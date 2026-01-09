９日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 日・全世帯家計調査
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１４：００ 日・景気動向指数（速報値）
１６：００ 独・鉱工業生産
１６：００ 独・貿易収支
１６：４５ 仏・鉱工業生産
１６：４５ 仏・消費支出
１９：００ ユーロ・小売売上高
２２：３０ 米・雇用統計
２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２２：３０ 米・平均時給
※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：コシダカＨＤ<2157>，ＪＩＮＳＨＤ<3046>，Ｆブラザーズ<3454>，リソー教育Ｇ<4714>，マルゼン<5982>，技研製<6289>，フロイント<6312>，ローツェ<6323>，前沢工<6489>，安川電<6506>，古野電<6814>，小津産業<7487>，コジマ<7513>，コーナン<7516>，インターアク<7725>，４℃ホールデ<8008>，ワキタ<8125>，ヤマトインタ<8127>，チヨダ<8185>，リンガハット<8200>，ＭｒＭａｘ<8203>，毎コムネット<8908>，和田興産<8931>，ビーウィズ<9216>，バリュエンス<9270>，乃村工芸社<9716>，ＣＳＰ<9740>，オオバ<9765>，ベルク<9974>，タキヒヨー<9982>ほか
出所：MINKABU PRESS
