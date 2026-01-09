９日の主なマーケットイベント ９日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・全世帯家計調査

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１６：００ 独・鉱工業生産

１６：００ 独・貿易収支

１６：４５ 仏・鉱工業生産

１６：４５ 仏・消費支出

１９：００ ユーロ・小売売上高

２２：３０ 米・雇用統計

２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２２：３０ 米・平均時給

※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：コシダカＨＤ<2157>，ＪＩＮＳＨＤ<3046>，Ｆブラザーズ<3454>，リソー教育Ｇ<4714>，マルゼン<5982>，技研製<6289>，フロイント<6312>，ローツェ<6323>，前沢工<6489>，安川電<6506>，古野電<6814>，小津産業<7487>，コジマ<7513>，コーナン<7516>，インターアク<7725>，４℃ホールデ<8008>，ワキタ<8125>，ヤマトインタ<8127>，チヨダ<8185>，リンガハット<8200>，ＭｒＭａｘ<8203>，毎コムネット<8908>，和田興産<8931>，ビーウィズ<9216>，バリュエンス<9270>，乃村工芸社<9716>，ＣＳＰ<9740>，オオバ<9765>，ベルク<9974>，タキヒヨー<9982>ほか



出所：MINKABU PRESS