８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円８７銭前後と前日と比べて１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８２円９１銭前後と同１０銭程度のユーロ安・円高だった。



この日に発表された前週分の米新規失業保険申請件数が２０万８０００件と、市場予想（２１万件程度）よりも少なかったことから米労働市場の減速懸念が和らいだ。また、２５年１０月の米貿易赤字が２９４億ドルと１６年４カ月ぶりの低水準となったこともドルの支援材料となり、ドル円相場は一時１５７円０７銭まで上伸した。その後は９日発表の米雇用統計を見極めたいとしてドル買いは一服したが、ニューヨーク連銀が公表した１２月の月次調査で１年先のインフレ期待が３．４％と前月（３．２％）から上昇したことなどがドルの支えとなる形で堅調に推移した。一方、米長期金利の上昇を受けてドル買い・ユーロ売りが優勢となり、つれて対円でもユーロが売られた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６６０ドル前後と前日と比べて０．００１５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



