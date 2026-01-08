「食道がん」を発症すると体のどこに「痛み」を感じる？【医師解説】

食道がんを発症すると体のどこに痛みを感じる？メディカルドック監修医が解説します。

齋藤 雄佑（医師）

「食道がん」とは？

日本大学医学部を卒業。消化器外科を専門とし、現在は消化器外科、消化器内科、産業医を中心に診療を行っている。現在は岩切病院、永仁会病院に勤務。日本外科学会外科専門医。日本医師会認定産業医。労働衛生コンサルタント。

食道がんは、食道に発生する悪性腫瘍です。食道は、口から胃へと食べ物を運ぶ管状の臓器であり、その内側の粘膜からがんが発生します。食道がんには主に2つの種類があります。

●扁平上皮がん: 食道がんの約9割を占め、喫煙や飲酒との関連が強い。

●腺がん: 胃酸の逆流などにより食道下部に発生しやすく、近年増加傾向にある。

食道がんを発症すると体のどこに痛みを感じる？

食道がんの痛みは、がんの進行度や発生した場所によって異なります。初期は自覚症状がないこともありますが、進行すると以下の部位に痛みを感じることがあります。

胸部や背中の痛み

食道の中でも胸部食道にがんができた場合には胸部や背中の痛みを伴うことがあります。がんが食道の壁に浸潤したり、周囲の組織を圧迫したりすることで発生する痛みです。初期は間欠痛であることが多いですが、進行すると持続的な痛みに変わることがあります。気になる症状があるときは消化器内科や内科を受診しましょう。

みぞおちの痛み

食道がんが腹部食道に発生した場合、みぞおちに痛みが生じることがあります。胃痛と似たような痛みであることが多く、食事中や食後に悪化することがあります。みぞおちの痛みだけの場合は消化器内科を受診しましょう。みぞおちの痛みが締め付けられるような痛みであったり、冷や汗が出たりするような場合は心臓の病気である可能性があるため、その時はできるだけ早めに医療機関を受診してください。

喉付近の痛み

食道がんが頸部食道に発生した場合、喉付近の痛みや異物感を感じることがあります。特に飲み込む際に痛みが強くなる傾向があります。良性の疾患でも同様の症状がでることがあるので耳鼻咽喉科または消化器内科を受診しましょう。緊急性は高くありませんが、他の疾患の可能性も考慮し、早めに受診することが大切です。

肩や首の痛み

食道がんが進行し、頸部リンパ節や神経に転移すると、肩や首に痛みが生じることがあります。初期は鈍痛であることが多く、進行すると持続的な痛みや痺れを伴います。肩や首の痛みがあるときは整形外科系疾患の可能性もありますが、症状が改善がないときは消化器内科を受診しましょう。

「食道がんの痛み」についてよくある質問

ここまで食道がんの痛みなどを紹介しました。ここでは「食道がんの痛み」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

食道がんの末期症状について教えてください。

齋藤 雄佑 医師

食道がんの末期症状は、がんの進行度や転移の状況によって異なりますが、以下のような症状が現れることがあります。

​​激しい痛み: がんが神経や骨に転移すると、激しい痛みが生じることがあります。

嚥下困難: 食べ物や飲み物が全く飲み込めなくなり、栄養摂取が困難になります。

呼吸困難: がんが気管や肺に転移すると、呼吸が苦しくなることがあります。

出血: がんが血管を侵食すると、吐血や下血が起こることがあります。

全身衰弱: がんの進行に伴い、全身の倦怠感や食欲不振、体重減少などが起こります。

食道がんの治療では、手術ができれば手術、手術が難しければ、化学療法や放射線療法を本人の体調によって選択して加療をします。

食道がんを発症すると喉に違和感を感じたりすることはありますか？

齋藤 雄佑 医師

食道がんを発症すると喉に違和感を感じることがあります。特に、がんが頸部食道に発生した場合、以下のような症状が現れることがあります。

●異物感: 喉に何かが詰まっているような感じがします。

●つかえ感: 食べ物や飲み物が喉を通過しにくい感じがします。

●痛み: 飲み込む際に喉に痛みを感じることがあります。

これらの症状は、風邪や逆流性食道炎などでも起こることがありますが、長引く場合は医療機関を受診し、検査を受けることをおすすめします。

食道がんは、初期症状が軽微で気づきにくい病気ですが、早期発見・早期治療が重要です。特に喫煙や過度の飲酒などのリスク要因がある方は、定期的な検診を受けることをおすすめします。また、食べ物が飲み込みにくい、胸やみぞおちの違和感や痛み、声のかすれ、原因不明の体重減少、咳が長引くなどの症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

食道がんは早期発見・早期治療が重要です。気になる症状がある場合は、消化器内科を受診しましょう。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

食道がんは早期発見・早期治療が重要です。気になる症状がある場合は、消化器内科を受診しましょう。

